Старейший кинотеатр Екатеринбурга глобально переделают: итоги встречи Орлова с Куйвашевым

Бывший кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге превратят в молодежный кластер

16 января 2025 в 10:33 Размер текста - 17 +

В «Салюте» появятся коворкинги, переговорные, учебные классы, студии записи и репетиционные залы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На месте бывшего кинотеатра «Салют» появится молодежный кластер, которого еще не было в Екатеринбурге. Площадка станет многофункциональным местом, где горожане могут проявлять себя в сферах видео- и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений, поделились с URA.RU в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП), которому доверена реализация проекта. «Салют» — знаковое место для горожан. После закрытия в 2020 году площадке никак не могли найти правильное применение. В разное время на нее претендовали команды фестивалей «Стенограффия» и «Ночи музыки», но в декабре 2024 года на встрече с главными редакторами СМИ мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что у «Салюта» появится принципиально новое предназначение. Детали будущего проекта он раскрывать не стал — до согласования с губернатором Евгением Куйвашевым. 10 января мэр и губернатор договорились, что на месте «Салюта» создадут молодежный кластер. Ранее подобные проекты реализовали в Тюмени, Челябинске, Сургуте, Кургане и Салехарде, в Екатеринбурге он появится впервые. Причем Орлов будет лично курировать наполнение этого пространства. В перспективе значимые проекты кластера получат финансовую поддержку от администрации. «Данная инициатива отвечает важной государственной задаче — созданию условий для самореализации молодежи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в рамках нового национального проекта „Молодежь и дети“. Екатеринбург — город молодежи, именно за ней наше будущее. В уральской столице живет более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учится более 100 тысяч студентов», — отметил Орлов. Реализацию проекта доверили СОФППу потому, что он хорошо зарекомендовал себя при реконструкции и запуске креативного кластера «Домна» на улице Вайнера. «В здании [„Салюта“] планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев. Кинозал останется на месте, но его усовершенствуют — появится более свободная рассадка. Это позволит проводить в помещении не только показы, но и концерты, семинары, игры, конференции. Вовлекать в проект молодых ребят помогут клубное движение, профориентирование и волонтерство. На базе молодежного кластера будут проходить фестивали, хакатоны, стажировки, биржи труда, турниры, квартирники, предпремьерные показы и многое другое. Новые помещения решили открывать поэтапно — с четвертого квартала 2025-го. Одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы», который займет площадку на время реконструкции театра «Колизей». Также в «Салюте» появятся временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал нацпроект «Молодежь и дети». Он направлен на развитие и самореализацию молодого поколения, поддержку талантов и инициатив в различных сферах. Будущий первый молодежный кластер в Екатеринбурге должен отвечать как раз этому запросу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте бывшего кинотеатра «Салют» появится молодежный кластер, которого еще не было в Екатеринбурге. Площадка станет многофункциональным местом, где горожане могут проявлять себя в сферах видео- и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений, поделились с URA.RU в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП), которому доверена реализация проекта. «Салют» — знаковое место для горожан. После закрытия в 2020 году площадке никак не могли найти правильное применение. В разное время на нее претендовали команды фестивалей «Стенограффия» и «Ночи музыки», но в декабре 2024 года на встрече с главными редакторами СМИ мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что у «Салюта» появится принципиально новое предназначение. Детали будущего проекта он раскрывать не стал — до согласования с губернатором Евгением Куйвашевым. 10 января мэр и губернатор договорились, что на месте «Салюта» создадут молодежный кластер. Ранее подобные проекты реализовали в Тюмени, Челябинске, Сургуте, Кургане и Салехарде, в Екатеринбурге он появится впервые. Причем Орлов будет лично курировать наполнение этого пространства. В перспективе значимые проекты кластера получат финансовую поддержку от администрации. «Данная инициатива отвечает важной государственной задаче — созданию условий для самореализации молодежи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в рамках нового национального проекта „Молодежь и дети“. Екатеринбург — город молодежи, именно за ней наше будущее. В уральской столице живет более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учится более 100 тысяч студентов», — отметил Орлов. Реализацию проекта доверили СОФППу потому, что он хорошо зарекомендовал себя при реконструкции и запуске креативного кластера «Домна» на улице Вайнера. «В здании [„Салюта“] планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев. Кинозал останется на месте, но его усовершенствуют — появится более свободная рассадка. Это позволит проводить в помещении не только показы, но и концерты, семинары, игры, конференции. Вовлекать в проект молодых ребят помогут клубное движение, профориентирование и волонтерство. На базе молодежного кластера будут проходить фестивали, хакатоны, стажировки, биржи труда, турниры, квартирники, предпремьерные показы и многое другое. Новые помещения решили открывать поэтапно — с четвертого квартала 2025-го. Одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы», который займет площадку на время реконструкции театра «Колизей». Также в «Салюте» появятся временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал нацпроект «Молодежь и дети». Он направлен на развитие и самореализацию молодого поколения, поддержку талантов и инициатив в различных сферах. Будущий первый молодежный кластер в Екатеринбурге должен отвечать как раз этому запросу.