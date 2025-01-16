Администрация четвертого округа Пермского края запретила крещенские купания

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Выходить на лед может быть опасно
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В Кизеловском округе Пермского края решили не оборудовать купель в Крещение. Причиной стал тонкий лед, сообщили в группе округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году проведение крещенского купания в ночь с 18 на 19 января в открытых водоемах на территории округа не планируется», — сказано в сообщении. Уточняется, что купель хотели оборудовать на пруду у спорткомплекса «Иванов лог».

Ранее Сивинский, Чусовской и Александровский округа объявили об отмене крещенских купаний. Местные власти объясняют запрет тем, что на лед на открытых водоемах сейчас выходить опасно.

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В Кизеловском округе Пермского края решили не оборудовать купель в Крещение. Причиной стал тонкий лед, сообщили в группе округа в соцсети «ВКонтакте». «В этом году проведение крещенского купания в ночь с 18 на 19 января в открытых водоемах на территории округа не планируется», — сказано в сообщении. Уточняется, что купель хотели оборудовать на пруду у спорткомплекса «Иванов лог». Ранее Сивинский, Чусовской и Александровский округа объявили об отмене крещенских купаний. Местные власти объясняют запрет тем, что на лед на открытых водоемах сейчас выходить опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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