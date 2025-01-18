18 января 2025

Свердловский депутат спела пошлые частушки, ей грозят разборки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Асаинова исполняла частушки под баян (архивное фото)
Асаинова исполняла частушки под баян (архивное фото) Фото:

Депутат думы Шалинского городского округа (Свердловская область) Наталья Асаинова вместе с жителями поселка спела пошлые частушки и попала на видео. Теперь женщине грозит разбирательство. Информация об этом появилась в Telegram.

«Наталья Асаинова провела „Елку желаний“. После праздника народную избранницу попросили заглянуть в местную „Пятерочку“. Там она спела пошлые частушки, а коллеги весело поддержали. Видео увидел председатель думы», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

На опубликованном видео народная избранница не подбирает выражений. Под баян Асаинова пела про то, как «продавала титьки» и «обзавелась чесоткой». «Молодая я бывала и спала с кем попала», — громко зачитывала она.

Когда думская комиссия по этике будет разбирать эпизод, неизвестно. Спикер думы Анатолий Колченогов отказался комментировать ситуацию URA.RU. Сама Асаинова также не вышла на связь.

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Депутат думы Шалинского городского округа (Свердловская область) Наталья Асаинова вместе с жителями поселка спела пошлые частушки и попала на видео. Теперь женщине грозит разбирательство. Информация об этом появилась в Telegram. «Наталья Асаинова провела „Елку желаний“. После праздника народную избранницу попросили заглянуть в местную „Пятерочку“. Там она спела пошлые частушки, а коллеги весело поддержали. Видео увидел председатель думы», — сообщает telegram-канал Ural Mash. На опубликованном видео народная избранница не подбирает выражений. Под баян Асаинова пела про то, как «продавала титьки» и «обзавелась чесоткой». «Молодая я бывала и спала с кем попала», — громко зачитывала она. Когда думская комиссия по этике будет разбирать эпизод, неизвестно. Спикер думы Анатолий Колченогов отказался комментировать ситуацию URA.RU. Сама Асаинова также не вышла на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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