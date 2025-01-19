Три громких предвыборных обещания Трампа в 2016 году, которые он в итоге не исполнил

До вступления Дональда Трампа в должность 47-го американского президента остается меньше суток. Избранный лидер штатов дал множество обещаний в ходе своей предвыборной кампании: он заявил о завершении СВО за 24 часа, снижении инфляции, депортации мигрантов из страны и многом другом. Однако Трамп многое обещал и на выборах в 2016 году, но не исполнил в ходе работы президентом. Три громких обещания избранного президента США, которые не сбылись — в материале URA.RU.
Трамп обещал бурный рост экономики
Во время своей первой предвыборной кампании, Дональд Трамп ставил перед собой амбициозную цель достичь годового роста ВВП США на уровне 4%. Это обещание вызвало скепсис среди многих экономистов, которые сомневались в его реализуемости, напоминает РИА Новости.
Однако, несмотря на его уверенность, реальные показатели экономического роста остались значительно ниже ожидаемых. По данным Всемирного банка, в 2017 году рост ВВП составил 2.5%, в 2018 и 2019 годах — 3% и 2.6% соответственно, а в 2020 году, который оказался омрачен пандемией, показатель упал до -2.2%.
Трамп также заявлял о намерении полностью избавить США от госдолга, который на момент его первой предвыборной кампании оценивался в 19 триллионов долларов. В интервью Washington Post в апреле 2016 года он выразил уверенность, что это возможно сделать за восемь лет. Однако, несмотря на его оптимизм, за время его президентства долг только увеличился, превысив 26 триллионов долларов.
Трамп обещал работать, а не развлекаться
Несмотря на заявления Трампа о том, что он будет редко покидать Белый дом из-за большого объема работы, он провел значительное количество времени за пределами официальной резиденции. По данным американских СМИ, за четыре года своего президентства Трамп провел на гольф-полях 307 дней, что составляет почти четверть его срока. Эти поездки стоили американским налогоплательщикам около 150 миллионов долларов, учитывая расходы на перелеты и обеспечение безопасности.
Трамп обещал стену на границе с Мексикой
Одним из центральных обещаний Трампа во время его кампании было строительство стены на границе с Мексикой, которую должна была финансировать сама Мексика. К моменту его ухода из Белого дома в январе 2021 года было возведено только 453 мили (729 километров) новых заграждений, из которых лишь 10% составляли совершенно новые участки без предыдущих заборов.
Большая часть построенных заграждений пришлась на замену старым или дополнение к уже существующим. В итоге, проект стены обернулся неудачей: Мексика отказалась финансировать строительство, и американское правительство потратило примерно 15 миллиардов долларов из бюджета. К тому же, построенные заграждения не смогли остановить нелегальную миграцию.
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