19 января 2025

Челябинский шеф-повар угостил Ивлева и Агзамова тыквенным муссом в эфире шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец принес на кастинг тыквенный мусс с жюльеном и беконом Фото:

Шеф-повар и специалист по кейтерингу из Челябинска Виталий Сурин стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам Ренату Агзамову и Константину Ивлеву тыквенный мусс с жюльеном и беконом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«В числе участников кастинга оказался 39-летний Виталий Сурин из Челябинска. В шоу Виталий принес тыквенный мусс с жюльеном и беконом», — сообщили URA.RU на «Пятнице!».

В Челябинске Виталий занимается организацией мастер-классов, кейтеринга и выездных фуршетов и банкетов. Выпуск выйдет в эфир вечером 20 января.

Виталий Сурин принял участие в кастинге шоу «Битва шефов»
Виталий Сурин принял участие в кастинге шоу «Битва шефов»

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Шеф-повар и специалист по кейтерингу из Челябинска Виталий Сурин стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам Ренату Агзамову и Константину Ивлеву тыквенный мусс с жюльеном и беконом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «В числе участников кастинга оказался 39-летний Виталий Сурин из Челябинска. В шоу Виталий принес тыквенный мусс с жюльеном и беконом», — сообщили URA.RU на «Пятнице!». В Челябинске Виталий занимается организацией мастер-классов, кейтеринга и выездных фуршетов и банкетов. Выпуск выйдет в эфир вечером 20 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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