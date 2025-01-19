Шеф-повар и специалист по кейтерингу из Челябинска Виталий Сурин стал участником шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Мужчина презентовал шефам Ренату Агзамову и Константину Ивлеву тыквенный мусс с жюльеном и беконом, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«В числе участников кастинга оказался 39-летний Виталий Сурин из Челябинска. В шоу Виталий принес тыквенный мусс с жюльеном и беконом», — сообщили URA.RU на «Пятнице!».
В Челябинске Виталий занимается организацией мастер-классов, кейтеринга и выездных фуршетов и банкетов. Выпуск выйдет в эфир вечером 20 января.
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