Суд аннулировал контракт челябинцев с китайской фирмой на 1,344 млн долларов

Арбитражный суд Челябинской области аннулировал контракт компании местной компании с китайским партнеров на 1,344 млн долларов. Как следует из судебного решения, контракт стал поводом для возбуждения 15 административных дел.
«Исковые требования удовлетворить. Признать недействительным контракт от 11 декабря 2020 года между ООО „Колорит-М“ и Tianjin Yunjietong Import and Export Trading Co. Ltd (Китай)», — отмечено в решении суда (имеется в распоряжении URA.RU).
Контракт заключался на поставку оборудования и комплектующих. Однако цены в документе отсутствуют, а своих средств в случае отсутствия поставки «Колорит-М» готов был ждать два года. Инициировавшая процесс Челябинская таможня сочла, что столь долгий срок противоречит принципам сложившегося делового оборота. Деньги ушли, но техника в России не появилась.
Российская компания имеет признаки мнимой. Ее пытались искать по адресу регистрации, но безуспешно. Проверка налоговой инспекции в марте 2022 года показала, что в доме № 59 по Комсомольскому проспекту в Челябинске офиса нет, а владелец жилья ни о каком бизнесе на его площадях не знает. Новый адрес на улице Коммуны, который в июне того же года фирма зарегистрировала про весеннего контроля, также оказался липовым: письма инициировавшей судебный процесс Челябинской таможни остались без ответа. Запрос вернулся адресанту, поскольку организации не обнаружилось. Не вышло связаться и с зарегистрированным в Калмыкии директором компании Сангаджи Гангуевым и учредителем Александром Худяковым.
Дальнейшее расследование показало, что в банки компания предоставляла монтированные документы, хотя движение по счетам все же велось. Так, с декабря 2020 года до февраля 2021 года через счета благовещенского Азиатско-Тихоокеанского банка прошло 163 млн рублей.
В тот же период компания заключила еще четыре контракта с другими контрагентами. Условия по ним были идентичными. Данные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в отношении ООО «Колорит-М» убедили суд, что в действиях общества имеются признаки вывода капитала за рубеж. Гангуева арбитраж признал номинальным директором. С деньгами компания расставалась, хотя в 2021 году ее доходы в сумме 67,4 млн рублей практически соответствовали расходам.
Запрос к китайским властям, касавшийся партнера челябинцев, показал, что компания в КНР занимается экспортом и импортом технологий. Также сферой ее детальности являются услуги по внедрению технологий, оптовая и розничная торговля. Информацию подтвердили интернет-агрегаторы.
При подготовке материала URA.RU пыталось найти контакты обеих компаний. Однако оперативно это сделать не получилось. При этом данных о «Колорит-М» нет.
