21 января 2025

В Челябинске сделали снегоуборочную машину на рельсах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоуборочная машина поможет очищать рельсы от снега
Снегоуборочная машина поможет очищать рельсы от снега Фото:

В Челябинске создали снегоуборочную машину «ПМСУ-01» на рельсах. Как URA.RU рассказал директор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина челябинской конструкции значительно отличается от аналогов.

«У нас машина полноповоротная. Можно разворачиваться, можно чистить соседний путь. Часть приводов — гидравлика, часть — электромеханика, причем как с частотным, так и с контакторным регулированием. Смонтировали современные системы управления и контроля», — рассказал Кантор.

Четырехосную машину «ПМСУ-01» инженеры спроектировали на базе железнодорожного крана «ЭДК-25». Стрелу крана заменили на снегоуборочную щетку. «ПМСУ-01» может очищать снег высотой до 0,3 метра и шириной до трех метров при рабочей скорости 6,4 километра в час. Особенностью конструкции является возможность поворота рамы на 360 градусов и щетки — на 180 градусов относительно вертикальной оси.

Силовая установка включает дизель-агрегат на базе двигателя «ЯМЗ-238» и генератор мощностью 150 киловатт. Это позволяет машине перемещаться самостоятельно в обоих направлениях. Заказчиком выступило металлургическое предприятие.

Снегоуборщик на рельсах отправился на металлургическое предприятие
Снегоуборщик на рельсах отправился на металлургическое предприятие
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В Челябинске создали снегоуборочную машину «ПМСУ-01» на рельсах. Как URA.RU рассказал директор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина челябинской конструкции значительно отличается от аналогов. «У нас машина полноповоротная. Можно разворачиваться, можно чистить соседний путь. Часть приводов — гидравлика, часть — электромеханика, причем как с частотным, так и с контакторным регулированием. Смонтировали современные системы управления и контроля», — рассказал Кантор. Четырехосную машину «ПМСУ-01» инженеры спроектировали на базе железнодорожного крана «ЭДК-25». Стрелу крана заменили на снегоуборочную щетку. «ПМСУ-01» может очищать снег высотой до 0,3 метра и шириной до трех метров при рабочей скорости 6,4 километра в час. Особенностью конструкции является возможность поворота рамы на 360 градусов и щетки — на 180 градусов относительно вертикальной оси. Силовая установка включает дизель-агрегат на базе двигателя «ЯМЗ-238» и генератор мощностью 150 киловатт. Это позволяет машине перемещаться самостоятельно в обоих направлениях. Заказчиком выступило металлургическое предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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