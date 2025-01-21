В Челябинске создали снегоуборочную машину «ПМСУ-01» на рельсах. Как URA.RU рассказал директор завода «Челябкрансервис» Владимир Кантор, машина челябинской конструкции значительно отличается от аналогов.
«У нас машина полноповоротная. Можно разворачиваться, можно чистить соседний путь. Часть приводов — гидравлика, часть — электромеханика, причем как с частотным, так и с контакторным регулированием. Смонтировали современные системы управления и контроля», — рассказал Кантор.
Четырехосную машину «ПМСУ-01» инженеры спроектировали на базе железнодорожного крана «ЭДК-25». Стрелу крана заменили на снегоуборочную щетку. «ПМСУ-01» может очищать снег высотой до 0,3 метра и шириной до трех метров при рабочей скорости 6,4 километра в час. Особенностью конструкции является возможность поворота рамы на 360 градусов и щетки — на 180 градусов относительно вертикальной оси.
Силовая установка включает дизель-агрегат на базе двигателя «ЯМЗ-238» и генератор мощностью 150 киловатт. Это позволяет машине перемещаться самостоятельно в обоих направлениях. Заказчиком выступило металлургическое предприятие.
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