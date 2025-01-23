На трассе Екатеринбург — Алматы случилось ДТП с 19 машинами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, снег, зима, дтп, легковой автомобиль, kia rio, kia, поврежденный автомобиль, последствия дтп
ДТП случилось из-за нарушения скоростного режима (архивное фото) Фото:

В Казахстане днем 23 января на трассе Екатеринбург — Алма-Ата произошла авария с 19 автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе оператора автодорог республики «Казавтожол».

«В 12:30 на 1630-м километре трассы произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи», — пояснили в telegram-канале компании. Спасатели уточнили, что с места ЧП госпитализированы девять человек.

Отмечается, что участники ДТП ехали не в колонне. Предварительно, авария случилась из-за несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане днем 23 января на трассе Екатеринбург — Алма-Ата произошла авария с 19 автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе оператора автодорог республики «Казавтожол». «В 12:30 на 1630-м километре трассы произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи», — пояснили в telegram-канале компании. Спасатели уточнили, что с места ЧП госпитализированы девять человек. Отмечается, что участники ДТП ехали не в колонне. Предварительно, авария случилась из-за несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...