На трассе Екатеринбург — Алматы случилось ДТП с 19 машинами. Видео

23 января 2025 в 16:05 Размер текста - 17 +

ДТП случилось из-за нарушения скоростного режима (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Казахстане днем 23 января на трассе Екатеринбург — Алма-Ата произошла авария с 19 автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе оператора автодорог республики «Казавтожол». «В 12:30 на 1630-м километре трассы произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи», — пояснили в telegram-канале компании. Спасатели уточнили, что с места ЧП госпитализированы девять человек. Отмечается, что участники ДТП ехали не в колонне. Предварительно, авария случилась из-за несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане днем 23 января на трассе Екатеринбург — Алма-Ата произошла авария с 19 автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе оператора автодорог республики «Казавтожол». «В 12:30 на 1630-м километре трассы произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи», — пояснили в telegram-канале компании. Спасатели уточнили, что с места ЧП госпитализированы девять человек. Отмечается, что участники ДТП ехали не в колонне. Предварительно, авария случилась из-за несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.