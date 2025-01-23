В Казахстане днем 23 января на трассе Екатеринбург — Алма-Ата произошла авария с 19 автомобилями. Об этом рассказали в пресс-службе оператора автодорог республики «Казавтожол».
«В 12:30 на 1630-м километре трассы произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи», — пояснили в telegram-канале компании. Спасатели уточнили, что с места ЧП госпитализированы девять человек.
Отмечается, что участники ДТП ехали не в колонне. Предварительно, авария случилась из-за несоблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.
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