Мощнейший за последние три года ветер накрыл Пермь

Метеорологи предупреждали, сильный ветер продержится несколько часов
Вечером 23 января в пермском аэропорту Большое Савино скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду. По оценке специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это рекордное значение последних лет.
«Средняя скорость ветра (без порывов) достигла 15 м/с. Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года», — на данные аэропорта ссылаются метеорологи в своем telegram-канале.
Ночь на 23 января стала для жителей Пермского края самой холодной в месяце. На севере региона температура опускалась до -30 градусов. Ожидается, что на смену похолоданию придут умеренные снегопады и потепление.
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