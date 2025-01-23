Мощнейший за последние три года ветер накрыл Пермь

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Метеорологи предупреждали, сильный ветер продержится несколько часов
Метеорологи предупреждали, сильный ветер продержится несколько часов Фото:

Вечером 23 января в пермском аэропорту Большое Савино скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду. По оценке специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это рекордное значение последних лет.

«Средняя скорость ветра (без порывов) достигла 15 м/с. Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года», — на данные аэропорта ссылаются метеорологи в своем telegram-канале.

Ночь на 23 января стала для жителей Пермского края самой холодной в месяце. На севере региона температура опускалась до -30 градусов. Ожидается, что на смену похолоданию придут умеренные снегопады и потепление.

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Вечером 23 января в пермском аэропорту Большое Савино скорость ветра без порывов достигла 15 метров в секунду. По оценке специалистов ГИС-центра ПГНИУ, это рекордное значение последних лет. «Средняя скорость ветра (без порывов) достигла 15 м/с. Это самое высокое значение для средней скорости за последние три с лишним года», — на данные аэропорта ссылаются метеорологи в своем telegram-канале. Ночь на 23 января стала для жителей Пермского края самой холодной в месяце. На севере региона температура опускалась до -30 градусов. Ожидается, что на смену похолоданию придут умеренные снегопады и потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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