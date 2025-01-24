Лидер Приднестровья обратился к России из-за газа

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Россию за помощь республике. Ранее она осталась без газа после решения Украины остановить транзит.
«Газ в Приднестровье можно поставить хоть завтра, затягивание процесса со стороны Кишинева (Молдова) искусственно», — сообщил Красносельский. Его слова передает агентство «Новости Молдовы». Он отметил, что в настоящий момент Россия сделала все, чтобы начать поставлять энергоресурсы в республику через «Молдовгаз», однако сама Молдавия препятствует поставкам.
С начала 2025 года Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом из-за действий Украины. В связи с нехваткой электроэнергии жители республики вынуждены топить печи. Однако такие способы согреться приводили к несчастным случаям среди населения. Россия изначально обещала помочь республике. Накануне стало известно, что приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.