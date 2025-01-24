Лидер Приднестровья обратился к России из-за газа

Лидер Приднестровья Красносельский поблагодарил Россию за помощь с газом
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Глава Приднестровья считает, что Молдавия препятствует газовым поставкам в непризнанную республику
Глава Приднестровья считает, что Молдавия препятствует газовым поставкам в непризнанную республику Фото:

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Россию за помощь республике. Ранее она осталась без газа после решения Украины остановить транзит. 

«Газ в Приднестровье можно поставить хоть завтра, затягивание процесса со стороны Кишинева (Молдова) искусственно», — сообщил Красносельский. Его слова передает агентство «Новости Молдовы». Он отметил, что в настоящий момент Россия сделала все, чтобы начать поставлять энергоресурсы в республику через «Молдовгаз», однако сама Молдавия препятствует поставкам.  

С начала 2025 года Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом из-за действий Украины. В связи с нехваткой электроэнергии жители республики вынуждены топить печи. Однако такие способы согреться приводили к несчастным случаям среди населения. Россия изначально обещала помочь республике. Накануне стало известно, что приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию. 

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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Россию за помощь республике. Ранее она осталась без газа после решения Украины остановить транзит.  «Газ в Приднестровье можно поставить хоть завтра, затягивание процесса со стороны Кишинева (Молдова) искусственно», — сообщил Красносельский. Его слова передает агентство «Новости Молдовы». Он отметил, что в настоящий момент Россия сделала все, чтобы начать поставлять энергоресурсы в республику через «Молдовгаз», однако сама Молдавия препятствует поставкам.   С начала 2025 года Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом из-за действий Украины. В связи с нехваткой электроэнергии жители республики вынуждены топить печи. Однако такие способы согреться приводили к несчастным случаям среди населения. Россия изначально обещала помочь республике. Накануне стало известно, что приоритетным маршрутом поставок российского газа в Приднестровье станет транзит через Турцию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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