Востоковед назвал страны, где могут начаться новые войны

Новые войны могут начаться на Ближнем Востоке. Как сообщил в интервью URA.RU директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», востоковед Станислав Тарасов, это могут быть столкновения между крупными странами региона.
«Не исключено, что будет война между Ираном и Турцией, а также между Турцией и Израилем. Возможна война между арабскими странами. На Ближнем Востоке варится слишком густой бульон», — прогнозирует Тарасов.
Накануне инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа было достигнуто перемирие по Газе между Израилем и ХАМАС. Вместе с тем эксперты называют его хрупким и полагают, что соглашение может быть нарушено.
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