Востоковед назвал страны, где могут начаться новые войны

Политолог Тарасов прогнозирует новые войны на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ближнем Востоке могут разгореться новые войны, убежден политолог Станислав Тарасов
На Ближнем Востоке могут разгореться новые войны, убежден политолог Станислав Тарасов Фото:

Новые войны могут начаться на Ближнем Востоке. Как сообщил в интервью URA.RU директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», востоковед Станислав Тарасов, это могут быть столкновения между крупными странами региона.

«Не исключено, что будет война между Ираном и Турцией, а также между Турцией и Израилем. Возможна война между арабскими странами. На Ближнем Востоке варится слишком густой бульон», — прогнозирует Тарасов.

Накануне инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа было достигнуто перемирие по Газе между Израилем и ХАМАС. Вместе с тем эксперты называют его хрупким и полагают, что соглашение может быть нарушено.

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Новые войны могут начаться на Ближнем Востоке. Как сообщил в интервью URA.RU директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», востоковед Станислав Тарасов, это могут быть столкновения между крупными странами региона. «Не исключено, что будет война между Ираном и Турцией, а также между Турцией и Израилем. Возможна война между арабскими странами. На Ближнем Востоке варится слишком густой бульон», — прогнозирует Тарасов. Накануне инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа было достигнуто перемирие по Газе между Израилем и ХАМАС. Вместе с тем эксперты называют его хрупким и полагают, что соглашение может быть нарушено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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