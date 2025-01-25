Депутат Рады призвала уйти в отставку министра обороны Украины Умерова

Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина выступила с призывом к отставке министра обороны Рустема Умерова. По мнению Радиной, министр допускает серьезные нарушения в сфере оборонных контрактов.
«Министр, который нарушает закон, который продлевает невыполненные оружейные контракты... который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к минобороны — должен подать заявление об отставке», — сказано в сообщении, опубликованном на странице Радиной в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием «Украинская правда» в апреле, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Украина стала самой коррумпированной страной Европы, пишет РТ.
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