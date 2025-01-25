Депутат Рады призвала уйти в отставку министра обороны Украины Умерова

Депутат Рады Радина хочет отправить в отставку главу МО Украины
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В Раде требуют отставки главы МО
В Раде требуют отставки главы МО Фото:

Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина выступила с призывом к отставке министра обороны Рустема Умерова. По мнению Радиной, министр допускает серьезные нарушения в сфере оборонных контрактов.

«Министр, который нарушает закон, который продлевает невыполненные оружейные контракты... который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к минобороны — должен подать заявление об отставке», — сказано в сообщении, опубликованном на странице Радиной в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием «Украинская правда» в апреле, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Украина стала самой коррумпированной страной Европы, пишет РТ.

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Депутат Верховной рады Украины Анастасия Радина выступила с призывом к отставке министра обороны Рустема Умерова. По мнению Радиной, министр допускает серьезные нарушения в сфере оборонных контрактов. «Министр, который нарушает закон, который продлевает невыполненные оружейные контракты... который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны к минобороны — должен подать заявление об отставке», — сказано в сообщении, опубликованном на странице Радиной в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием «Украинская правда» в апреле, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Украина стала самой коррумпированной страной Европы, пишет РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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