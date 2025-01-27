Пермское УФАС уличило власти округа в нарушении закона

Администрация Пермского округа выделила субсидию компании «Энергоснабжение Пермского муниципального округа» на тепло и водоснабжение. Но при выборе получателя финансирования сильно власти сильно ограничили условия. Пермское УФАС посчитало, что это нарушение закона.
«Власти установили критерий — наличие объектов коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного владения. Этому соответствовало только МУП „Энергоснабжение Пермского муниципального округа“. Таким образом, администрация создала преимущество для этой компании», — сказано в группе пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве отметили, что на субсидию также могут претендовать компании, которые владеют коммуникациями на правах собственности, аренды или по концессионному соглашению. Но власти им такой возможности не предоставили. Поэтому администрации округа выдали предупреждение о том, чтобы власти изменили условия отбора для получения субсидии. Его необходимо исполнить до 28 февраля 2025 года.
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