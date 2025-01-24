«В Перми живут бедные люди»: анонимная колонка перекупа авто про обман покупателей

Пермские перекупы авто не любят экспертов, советующих машины покупателям

25 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Перекупщик готов при приобрести любой автомобиль в хорошем состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В последнее время стоимость новых автомобилей в России стремительно растет, а ставки по кредитам повышаются, поэтому многие решают купить отечественный автомобиль. Для этого они пользуются сайтами бесплатных объявлений, где нередко сталкиваются с людьми, которые зарабатывают на перепродаже машин. Мы встретились и поговорили с перекупщиком из Перми. О том, как обманывают покупателей авто, методы психологического воздействия и секретные лайфхаки — читайте в материале URA.RU. База Когда люди хотят купить подержанный автомобиль, то все рассчитывают сэкономить, но в итоге получить Lexus в последней комплектации. Продавец может говорить все, что угодно, но, чтобы понять перекуп перед вами или нет достаточно начать слушать и делать выводы. Как правило, все перекупы говорят, что это машина их жены/тещи/брата/деда, но они в ней не разбираются, а просто помогают продать. Еще перекупы часто обманывают покупателей о количестве ДТП, в которые попадал продаваемый автомобиль. Для этого достаточно попросить у человека толщинометр, чтобы измерить толщину краски и понять перекрашивали ли авто. Если машина действительно не попадала в аварии, то прибор предоставят без проблем, а вот если это вранье, то человек скажет, что у толщинометра села батарейка или он его попросту дома забыл. В таких случаях важно понимать, что обман уже начался, а значит будет продолжаться дальше. Лучшее, что можно сделать, — попрощаться с таким перекупом. Выбор машины По большому счету не важно, какую машину ты покупаешь. Главное — поймать вилку и разницу в цене! В Перми живут бедные люди, у них нет денег. Им не нужен Ford Focus, который прокачан и заряжен со всех сторон. Люди берут то, что им по карману. Моя задача найти дешевый автомобиль в приемлемом качестве и привести его в порядок, чтобы в нем хотелось сидеть и ездить. Вот, к примеру, взял я семерку за 90 тысяч, а продам за 150 железно — она по рынку столько стоит. Просто я поймал ее в нижней стоимости вилки цен. Потрачу 10 тысяч на химчистку, приведу ее в идеальный товарный вид и продам за неделю, не дольше. Как итог — заработаю 50 тысяч, рассказал пермский перекупщик. Пороги из газет Есть такие перекупы, которые берут просто максимально убитую машину. Предательски делают в ней пороги из газет, баллончиком закрашивают ржавчину и царапины, а потом стоят и покупателю вешают лапшу на уши. В итоге продают ржавую жестянку втридорога. После сим-карту выкидывают из телефона и все — не найти человека. У меня же кардинально другой подход. Мне психологически проще купить нормальную машину за дешево. Умею заболтать человека и выкружить скидку. При этом машина и так часто за дешево продается. Не хочу, чтобы люди говорили, мол, вот там живет человек, который тачку гнилую продал. Репутация дороже! Поэтому я всегда несу ответственность за то, что продаю. Приятный бонус Самая любимая часть работы — запасная резина. Когда покупаешь машину, всегда забираешь второй комплект резины с собой. А вот когда продаешь, говоришь, что она изношенная была и выбросил ее или вообще не было. А в сезон продаешь эту резину за 40 тысяч. Разве 40 тысяч — лишние деньги? Так что, если вам кто-то когда-то скажет, что нет второго комплекта шин, — не верьте! Как купить за дешево Есть очень простой и рабочий способ купить машину за дешево. Выставлено, к примеру авто за 400 тысяч рублей, приезжаешь, смотришь и с недовольным лицом говоришь, что берешь за 200 тысяч рублей. Ровно пополам делишь цену. Игра, конечно, на дурака, но если человеку деньги нужны или он первый раз продает, то скорее всего согласится. Подготовка к продаже Тут секретов особых нет. Машину надо просто привести в порядок, чтобы у покупателя вопросов не возникло. Абсолютно всем машинам делаю химчистку салона. Никогда не оставляю лобовые стекла с трещинами, всегда еду и меняю их за свой счет. Обязательно меняю какие-то лампочки, если они не работают, мелкие детали, которые бросаются в глаза. Психология продаж Тут тоже свои лайфхаки. Еще на первом этапе задаю много вопросов. Очень много. Хотя кажется, что я как бы не должен этого делать. Спрашиваю, на какую сумму человек планирует совершить покупку, и понимаю буду торговаться с ним или нет. Еще срабатывает, когда приехал человек на осмотр, ты максимально близко к нему подходишь и везде за ним следуешь, при этом обязательно надо постоянно говорить. Вообще все, что угодно, просто, что видишь, то и говоришь. Человек начинает думать, что ты разбираешься в машине и хорошо знаешь ее. Он садится в салон, а там до блеска вымыто все. Говоришь ему: «Вот видите какая чистота, следили за машиной, даже не курили в салоне никогда». И он думает, что круто, не курили, следили, значит долго будет ездить без проблем. Еще покупатели обожают натертые до блеска фары и чистые колеса, отполированную машину, в общем. На осмотре всегда выберут ту, что чище. Так и говорят: «Ну, вот же эта лучше, вон как блестит!». А я стою и думаю: «Ну, да, блестит, только чистую я продам на 100 000 тысяч рублей дороже, чем грязную, а вложу всего десятку». Это все как одна большая шахматная партия. И всегда стоит помнить: если вы встретили перекупа — вы уже проиграли! Автоэксперт vs Перекуп Многие думают, что, наняв автоэксперта, они смогут купить хороший автомобиль, но, по большому счету, автоэксперты — это чистой воды разводилы. За тот короткий период времени, пока автоэксперт смотрит машину, а это минут 5-10, не больше, он не может узнать про нее больше, чем нормальный перекуп, который уже «перетряхнул» ее со всех сторон, подлил или поменял масло, заменил другие расходники и поломанные детали, посмотрел на нее снизу, подняв на подъемнике — все ли там хорошо. У адекватного перекупа авто будет оформлено на него, а значит он уже взял ответственность за машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В последнее время стоимость новых автомобилей в России стремительно растет, а ставки по кредитам повышаются, поэтому многие решают купить отечественный автомобиль. Для этого они пользуются сайтами бесплатных объявлений, где нередко сталкиваются с людьми, которые зарабатывают на перепродаже машин. Мы встретились и поговорили с перекупщиком из Перми. О том, как обманывают покупателей авто, методы психологического воздействия и секретные лайфхаки — читайте в материале URA.RU. Когда люди хотят купить подержанный автомобиль, то все рассчитывают сэкономить, но в итоге получить Lexus в последней комплектации. Продавец может говорить все, что угодно, но, чтобы понять перекуп перед вами или нет достаточно начать слушать и делать выводы. Как правило, все перекупы говорят, что это машина их жены/тещи/брата/деда, но они в ней не разбираются, а просто помогают продать. Еще перекупы часто обманывают покупателей о количестве ДТП, в которые попадал продаваемый автомобиль. Для этого достаточно попросить у человека толщинометр, чтобы измерить толщину краски и понять перекрашивали ли авто. Если машина действительно не попадала в аварии, то прибор предоставят без проблем, а вот если это вранье, то человек скажет, что у толщинометра села батарейка или он его попросту дома забыл. В таких случаях важно понимать, что обман уже начался, а значит будет продолжаться дальше. Лучшее, что можно сделать, — попрощаться с таким перекупом. По большому счету не важно, какую машину ты покупаешь. Главное — поймать вилку и разницу в цене! В Перми живут бедные люди, у них нет денег. Им не нужен Ford Focus, который прокачан и заряжен со всех сторон. Люди берут то, что им по карману. Моя задача найти дешевый автомобиль в приемлемом качестве и привести его в порядок, чтобы в нем хотелось сидеть и ездить. Вот, к примеру, взял я семерку за 90 тысяч, а продам за 150 железно — она по рынку столько стоит. Просто я поймал ее в нижней стоимости вилки цен. Потрачу 10 тысяч на химчистку, приведу ее в идеальный товарный вид и продам за неделю, не дольше. Как итог — заработаю 50 тысяч, рассказал пермский перекупщик. Есть такие перекупы, которые берут просто максимально убитую машину. Предательски делают в ней пороги из газет, баллончиком закрашивают ржавчину и царапины, а потом стоят и покупателю вешают лапшу на уши. В итоге продают ржавую жестянку втридорога. После сим-карту выкидывают из телефона и все — не найти человека. У меня же кардинально другой подход. Мне психологически проще купить нормальную машину за дешево. Умею заболтать человека и выкружить скидку. При этом машина и так часто за дешево продается. Не хочу, чтобы люди говорили, мол, вот там живет человек, который тачку гнилую продал. Репутация дороже! Поэтому я всегда несу ответственность за то, что продаю. Самая любимая часть работы — запасная резина. Когда покупаешь машину, всегда забираешь второй комплект резины с собой. А вот когда продаешь, говоришь, что она изношенная была и выбросил ее или вообще не было. А в сезон продаешь эту резину за 40 тысяч. Разве 40 тысяч — лишние деньги? Так что, если вам кто-то когда-то скажет, что нет второго комплекта шин, — не верьте! Есть очень простой и рабочий способ купить машину за дешево. Выставлено, к примеру авто за 400 тысяч рублей, приезжаешь, смотришь и с недовольным лицом говоришь, что берешь за 200 тысяч рублей. Ровно пополам делишь цену. Игра, конечно, на дурака, но если человеку деньги нужны или он первый раз продает, то скорее всего согласится. Тут секретов особых нет. Машину надо просто привести в порядок, чтобы у покупателя вопросов не возникло. Абсолютно всем машинам делаю химчистку салона. Никогда не оставляю лобовые стекла с трещинами, всегда еду и меняю их за свой счет. Обязательно меняю какие-то лампочки, если они не работают, мелкие детали, которые бросаются в глаза. Тут тоже свои лайфхаки. Еще на первом этапе задаю много вопросов. Очень много. Хотя кажется, что я как бы не должен этого делать. Спрашиваю, на какую сумму человек планирует совершить покупку, и понимаю буду торговаться с ним или нет. Еще срабатывает, когда приехал человек на осмотр, ты максимально близко к нему подходишь и везде за ним следуешь, при этом обязательно надо постоянно говорить. Вообще все, что угодно, просто, что видишь, то и говоришь. Человек начинает думать, что ты разбираешься в машине и хорошо знаешь ее. Он садится в салон, а там до блеска вымыто все. Говоришь ему: «Вот видите какая чистота, следили за машиной, даже не курили в салоне никогда». И он думает, что круто, не курили, следили, значит долго будет ездить без проблем. Еще покупатели обожают натертые до блеска фары и чистые колеса, отполированную машину, в общем. На осмотре всегда выберут ту, что чище. Так и говорят: «Ну, вот же эта лучше, вон как блестит!». А я стою и думаю: «Ну, да, блестит, только чистую я продам на 100 000 тысяч рублей дороже, чем грязную, а вложу всего десятку». Это все как одна большая шахматная партия. И всегда стоит помнить: если вы встретили перекупа — вы уже проиграли! Многие думают, что, наняв автоэксперта, они смогут купить хороший автомобиль, но, по большому счету, автоэксперты — это чистой воды разводилы. За тот короткий период времени, пока автоэксперт смотрит машину, а это минут 5-10, не больше, он не может узнать про нее больше, чем нормальный перекуп, который уже «перетряхнул» ее со всех сторон, подлил или поменял масло, заменил другие расходники и поломанные детали, посмотрел на нее снизу, подняв на подъемнике — все ли там хорошо. У адекватного перекупа авто будет оформлено на него, а значит он уже взял ответственность за машину.