Курганский боец Данила Пермяков одержал победу над Александром Волковым из Перми на турнире RCC HARD 12, который прошел накануне в Екатеринбурге. Об этом информирует паблика соревнований в соцсетях.
«Камбэк и брутальный нокаут от Данилы Пермякова на RCC Hard 12», — рассказал источник, присутствовавший на бою. Пермяков, выступающий в легчайшем весе, смог в третьем раунде нокаутировать своего соперника из Перми после пережитого нокдауна.
Данила Пермяков, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, уже известен в спортивных кругах своим упорством и мастерством. Бой на турнире RCC HARD 12 стал важным этапом в его карьере, подтвердив его способности и потенциал в профессиональном боксе.
Турнир RCC HARD 12, на котором выступил Данила Пермяков, организован компанией RCC, признанной лучшим спортивным промоушеном года. Компания, основанная Игорем Алтушкиным, активно способствует развитию единоборств в России, проведя в 2024 году 31 турнир с поединками по кулачным боям, кикбоксингу, ММА и боксу, что подчеркивает ее значимость на мировой арене в этом виде спорта.
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