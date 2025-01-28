В пермских лесах выросли зимние опята. Фото

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Грибы на дереве обнаружили пермяки
Грибы на дереве обнаружили пермяки Фото:

Зимние опята появились в лесу в Пермском крае. Необычную находку сфотографировали пермяки и опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В лесах из-за аномально теплой зимы уже можно найти зимние опята», — написал автор поста. Пользователи соцсети удивились неожиданному урожаю грибов. Некоторые даже предположили, что это не зимние, а осенние опята, просто их не собрали и они остались на дереве до весны.

По данным справочников-определителей, опёнок зимний (лат. Flammulina velutipes) — это съедобный гриб семейства Рядовковых. Эти грибы растут на валежнике и пнях, предпочитают лиственные деревья. При благоприятных условиях, могут плодоносить весь зимний период.

Вот так выглядят зимние опята, которые можно есть
Вот так выглядят зимние опята, которые можно есть
Фото:

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Зимние опята появились в лесу в Пермском крае. Необычную находку сфотографировали пермяки и опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В лесах из-за аномально теплой зимы уже можно найти зимние опята», — написал автор поста. Пользователи соцсети удивились неожиданному урожаю грибов. Некоторые даже предположили, что это не зимние, а осенние опята, просто их не собрали и они остались на дереве до весны. По данным справочников-определителей, опёнок зимний (лат. Flammulina velutipes) — это съедобный гриб семейства Рядовковых. Эти грибы растут на валежнике и пнях, предпочитают лиственные деревья. При благоприятных условиях, могут плодоносить весь зимний период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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