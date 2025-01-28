Зимние опята появились в лесу в Пермском крае. Необычную находку сфотографировали пермяки и опубликовали в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«В лесах из-за аномально теплой зимы уже можно найти зимние опята», — написал автор поста. Пользователи соцсети удивились неожиданному урожаю грибов. Некоторые даже предположили, что это не зимние, а осенние опята, просто их не собрали и они остались на дереве до весны.
По данным справочников-определителей, опёнок зимний (лат. Flammulina velutipes) — это съедобный гриб семейства Рядовковых. Эти грибы растут на валежнике и пнях, предпочитают лиственные деревья. При благоприятных условиях, могут плодоносить весь зимний период.
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