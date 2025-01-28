Депутат Госдумы объяснил, как самостоятельно увеличить размер пенсии

Граждане России могут увеличить размер ежемесячных выплат из пенсионных накоплений, оформив срочную пенсионную выплату на срок не менее 10 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Чтобы самостоятельно рассчитать размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии, можно воспользоваться простой формулой: НП = ПН / Т, где НП — это размер ежемесячной выплаты, ПН — сумма всех ваших накоплений, а Т — период, в течение которого вы планируете получать выплаты, выраженный в месяцах», — рассказал Гаврилов ТАСС. Депутат также отметил, что при выборе срочной пенсионной выплаты можно самостоятельно определить период выплат и, таким образом, увеличить ежемесячную сумму.
Для оформления срочной пенсионной выплаты необходимо обратиться в организацию, где находятся накопления: в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Сергей Гаврилов напомнил, что заявление можно подать через портал «Госуслуги», личный кабинет фонда или при личном визите в отделение.
В 2025 году размер страховых пенсий по старости в России должен возрасти, после проведения индексации. Сумма увеличится более чем на две тысячи рублей. Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит около 25 тысяч рублей.
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