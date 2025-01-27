Музеи пермских заводов включили в престижный рейтинг

Четыре музея предприятий Пермского края вошли в рейтинг Национальной премии «Корпоративный музей». Он составлялся по итогам шести сезонов, начиная с 2018 года.
«Речь о музейно-выставочном центре ПАО „Уралкалий“, музее пермской нефти ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, экспозиции истории пермского моторостроения АО „ОДК-Пермские Моторы“, а также филиала „Азот“ АО „ОХК „Уралхим“. Критериями оценки послужили три показателя. Это участие в конкурсе, звание победителя и информационная активность“, — сообщается на сайте краевого минтуризма.
В ведомстве уточняют, что участники Национальной премии «Корпоративный музей» традиционно являются точками притяжения туристов, приезжающих в Пермский край. Они позволяют прикоснуться к промышленной истории региона, поучаствовать в интересных мастер-классах, сделать фотографии в креативных фотозонах.
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