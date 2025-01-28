Еще у одного пермского долгостроя появился шанс на развитие

У недостроенной высотки в центре Перми по улице Екатерининской, 175 сменился собственник. Новым владельцем стала местная СГ «Развитие». При этом компания не собирается афишировать сумму сделки, сообщил зампредседателя совета директоров группы Алексей Раев.
«Мы приобрели 22-этажное административное здание, которое не завершило ООО „ПО „Пермпромжилстрой“. В течение двух-трех лет предполагается достроить объект. Здесь будет бизнес-центр класса А“, — Алексея Раева цитирует „Коммерсант-Прикамье“.
Кроме офисных помещений здесь разместят точки питания, будут предусмотрены места для занятий спортом. Часть объекта планируют отвести под апартаменты высокого качества.
У недостроенной высотки — богатая история. В июле 2023 года здание в очередной раз выставили на продажу. В данный момент оно завершено на 62%. Объект является частью комплекса «Никитинский», работу над которым приостановили из-за банкротства застройщика. В прошлом году стоимость объекта выросла до 250 млн рублей. О других зданиях, от которых пермские бизнесмены все никак не могут избавить — узнаете в публикации URA.RU.
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