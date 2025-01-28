Патрушев назвал терактом аварию сухогруза Ursa Major

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Патрушев заявил, что крушение судна в Средиземном море могло быть делом рук недружественных РФ стран
Патрушев заявил, что крушение судна в Средиземном море могло быть делом рук недружественных РФ стран Фото:

Крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море является терактом. Западные страны стремятся ограничить действия России в мировом океане, сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — заявил Патрушев. Его слова передает «Российская газета». 

Также Николай Патрушев привел пример с задержанием судна Eagle S в Балтийском море. Это произошло по выдуманному предлогу и подобное нельзя охарактеризовать иначе, как акт современного пиратства, считает он. 

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром. В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размерами 50 на 50 см. Также и в транспортно-логистической компании, принадлежащей Минобороны РФ, заявили, что произошедшее является терактом, передает VSE42.RU

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Крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море является терактом. Западные страны стремятся ограничить действия России в мировом океане, сообщил председатель Морской коллегии Николай Патрушев. «По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна Ursa Major в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран», — заявил Патрушев. Его слова передает «Российская газета».  Также Николай Патрушев привел пример с задержанием судна Eagle S в Балтийском море. Это произошло по выдуманному предлогу и подобное нельзя охарактеризовать иначе, как акт современного пиратства, считает он.  Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром. В результате трех взрывов на правом борту была обнаружена пробоина размерами 50 на 50 см. Также и в транспортно-логистической компании, принадлежащей Минобороны РФ, заявили, что произошедшее является терактом, передает VSE42.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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