Премьер Сербии принял радикальное решение

Милош Вучевич принял решение об отставке
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке. Это решение было принято на фоне студенческих протестов в стране, сообщает газета «Вечерне новости».
Милош Вучевич даст внеочередную пресс-конференцию, которая состоится в 11 утра по местному времени. Информацию подтверждает сербское издание.
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