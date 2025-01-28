Премьер Сербии принял радикальное решение

Премьер Сербии Вучевич подает в отставку
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Милош Вучевич принял решение об отставке Фото:

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке. Это решение было принято на фоне студенческих протестов в стране, сообщает газета «Вечерне новости».

Милош Вучевич даст внеочередную пресс-конференцию, которая состоится в 11 утра по местному времени. Информацию подтверждает сербское издание.

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке. Это решение было принято на фоне студенческих протестов в стране, сообщает газета «Вечерне новости». Милош Вучевич даст внеочередную пресс-конференцию, которая состоится в 11 утра по местному времени. Информацию подтверждает сербское издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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