В России отзовут из продажи популярные китайские внедорожники из-за рисков

Российский офис китайского бренда Haval, который представляет интересы премиум-бренда Tank, отозвал из РФ 364 внедорожника Tank 500 из-за риска утечки топлива. Об этом сообщили в Росстандарте.
«Российский офис Haval (ООО „Хавейл Мотор Рус“), также представляющий интересы принадлежащего Great Wall премиум-бренда Tank, впервые инициировал отзыв его автомобилей», — передали в издании «Автоновости дня» данные Росстандарта. По их словам, в профилактическом ремонте нуждаются 364 авто Tank 500 в спецверсии BlackTrail, которые были выпущены с декабря 2023 по ноябрь 2024 года. Отмечается, что в топливной системе автомобилей данной серии при низкой температуре может повыситься давление, а это, в свою очередь, может привести к утечке топлива.
Владельцам всех 364 внедорожников бесплатно продиагностируют и заменят выпускную трубку топливного бака. Все обладатели данного авто будут уведомлены по почте и/или телефону уполномоченными представителями российского офиса Haval. Самостоятельно автовладельцы смогут узнать, попала ли их машина в список отозванных, с помощью VIN-номеров на сайте Росстандарта, через официальный сервис Auto.ru или у официального дилера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.