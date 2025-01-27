«Ведомости»: в РФ продлят на год призыв на военную службу при его неисполнении

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предусматривает увеличение сроков призыва на военную службу в ряде случаев. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с решениями комиссии и работающие в Белом доме.
«Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Документ одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом», — говорится в сообщении.
В рамках законопроекта также предлагается упростить структуру призывных комиссий, создав одну комиссию в городах федерального значения и объединяя комиссии для нескольких муниципальных районов. Эти изменения внесены в статьи 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе», разработанные председателем Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.
Отмечается, что реализация инициативы может сократить число задействованных в призывных мероприятиях работников. В том числе должна снизиться нагрузка на врачей, которых привлекают для проведения медицинского обследования призывников. Законопроект также позволит повысить уровень организации призыва.
Ранее URA.RU писало о том, зачем ужесточают правила призыва в России. Картаполов объяснил решение необходимостью повышения безопасности ВС РФ. Правительство страны 27 января приняло этот законопроект. Согласно ему, гражданин, не отправившийся на службу в армию во время одного призывного периода, будет призван в последующие такие периоды в течение года.
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