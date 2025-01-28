В челябинском районе назначен новый прокурор. Фото

28 января 2025 в 20:43 Размер текста - 17 +

Прокурором Кунашакского района стал Иван Чеурин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области 28 января представлен новый прокурор Иван Чеурин. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, коллективу нового начальника представил зампрокурора области Виталий Новиков. «Виталий Новиков представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Кунашакского района Чеурина Ивана Павловича. С августа 2020 года он занимал ту же должность в Красноармейском районе», — сообщили URA.RU в прокуратуре. На службе в органах прокуратуры Чеурин находится более 16 лет. Ранее он был следователем по Советскому району Челябинска СУ СК при прокуратуре, а также занимал должность старшего помощника прокурора. После Чеурин был помощником прокурора Челябинска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Перед назначением в Красноармейский район занимал кресло зампрокурора Металлургического района Челябинска. Ивана Чеурина представили коллективу и власти района 28 января фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунашакском районе Челябинской области 28 января представлен новый прокурор Иван Чеурин. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, коллективу нового начальника представил зампрокурора области Виталий Новиков. «Виталий Новиков представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Кунашакского района Чеурина Ивана Павловича. С августа 2020 года он занимал ту же должность в Красноармейском районе», — сообщили URA.RU в прокуратуре. На службе в органах прокуратуры Чеурин находится более 16 лет. Ранее он был следователем по Советскому району Челябинска СУ СК при прокуратуре, а также занимал должность старшего помощника прокурора. После Чеурин был помощником прокурора Челябинска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Перед назначением в Красноармейский район занимал кресло зампрокурора Металлургического района Челябинска.