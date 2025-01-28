В челябинском районе назначен новый прокурор. Фото

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Двадцать восьмое заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, прокурор, полковник, погон, старший советник юстиции
Прокурором Кунашакского района стал Иван Чеурин Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области 28 января представлен новый прокурор Иван Чеурин. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, коллективу нового начальника представил зампрокурора области Виталий Новиков.

«Виталий Новиков представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Кунашакского района Чеурина Ивана Павловича. С августа 2020 года он занимал ту же должность в Красноармейском районе», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

На службе в органах прокуратуры Чеурин находится более 16 лет. Ранее он был следователем по Советскому району Челябинска СУ СК при прокуратуре, а также занимал должность старшего помощника прокурора. После Чеурин был помощником прокурора Челябинска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Перед назначением в Красноармейский район занимал кресло зампрокурора Металлургического района Челябинска.

Ивана Чеурина представили коллективу и власти района 28 января
Ивана Чеурина представили коллективу и власти района 28 января

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В Кунашакском районе Челябинской области 28 января представлен новый прокурор Иван Чеурин. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, коллективу нового начальника представил зампрокурора области Виталий Новиков. «Виталий Новиков представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Кунашакского района Чеурина Ивана Павловича. С августа 2020 года он занимал ту же должность в Красноармейском районе», — сообщили URA.RU в прокуратуре. На службе в органах прокуратуры Чеурин находится более 16 лет. Ранее он был следователем по Советскому району Челябинска СУ СК при прокуратуре, а также занимал должность старшего помощника прокурора. После Чеурин был помощником прокурора Челябинска, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Перед назначением в Красноармейский район занимал кресло зампрокурора Металлургического района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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