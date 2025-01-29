29 января 2025

В Пермском крае лжесотрудники пожарных служб обманывали пенсионеров на деньги

Преступная группа похитила 350 тысяч рублей у 25 пермских пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский районный суд приговорил организатора преступной группы к 4,5 годам лишения свободы
Пермский районный суд приговорил организатора преступной группы к 4,5 годам лишения свободы Фото:

В Пермском крае осуждены участники преступной группы, которые обманывали пенсионеров, продавая им под видом противопожарного оборудования обычные розетки и выключатели по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского района.

«Осенью 2023 года соучастники сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости проверки электропроводки. Они убеждали граждан приобрести у них розетки и выключатели под видом специального противопожарного оборудования. Им удалось похитить у 25 преимущественно пожилых жителей Пермского и Краснокамского округов, Чусового, Горнозаводска, Гремячинска и Соликамска свыше 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

По приговору Пермского районного суда, двум участникам группы назначено наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно, а организатору группы — 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскана сумма ущерба, причиненного пенсионерам.

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В Пермском крае осуждены участники преступной группы, которые обманывали пенсионеров, продавая им под видом противопожарного оборудования обычные розетки и выключатели по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского района. «Осенью 2023 года соучастники сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости проверки электропроводки. Они убеждали граждан приобрести у них розетки и выключатели под видом специального противопожарного оборудования. Им удалось похитить у 25 преимущественно пожилых жителей Пермского и Краснокамского округов, Чусового, Горнозаводска, Гремячинска и Соликамска свыше 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства. По приговору Пермского районного суда, двум участникам группы назначено наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно, а организатору группы — 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскана сумма ущерба, причиненного пенсионерам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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