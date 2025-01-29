В Пермском крае лжесотрудники пожарных служб обманывали пенсионеров на деньги

В Пермском крае осуждены участники преступной группы, которые обманывали пенсионеров, продавая им под видом противопожарного оборудования обычные розетки и выключатели по завышенным ценам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского района.
«Осенью 2023 года соучастники сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости проверки электропроводки. Они убеждали граждан приобрести у них розетки и выключатели под видом специального противопожарного оборудования. Им удалось похитить у 25 преимущественно пожилых жителей Пермского и Краснокамского округов, Чусового, Горнозаводска, Гремячинска и Соликамска свыше 350 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.
По приговору Пермского районного суда, двум участникам группы назначено наказание в виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно, а организатору группы — 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскана сумма ущерба, причиненного пенсионерам.
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