Как отметить Афанасьев день 31 января: что можно делать, а чего нельзя

В пятницу 31 января Православная церковь чтит память святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского, а также преподобных Кирилла и Марии Радонежских — родителей преподобного Сергия Радонежского. В народе этот день известен как Афанасьев день или Афанасий-ломонос из-за традиционно сильных морозов. Подробнее об истории, традициях и приметах этого праздника — в материале URA.RU.
История праздника: житие святителей Афанасия и Кирилла
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, жил в IV веке и был выдающимся богословом и защитником православия от ересей. Он родился около 297 года в Александрии, там же принял крещение. В 326 году был рукоположен в епископы. На протяжении жизни Афанасий претерпел много гонений от еретиков и язычников, но мужественно отстаивал чистоту веры, за что получил прозвище «Великий».
Святитель Кирилл Александрийский, племянник Афанасия Великого, был его преемником на посту архиепископа. Он также защищал православие от ересей, в частности боролся против несторианства. Святитель Кирилл известен своими толкованиями Священного Писания.
Родители преподобного Сергия Радонежского
Преподобные Кирилл и Мария, родители великого русского святого Сергия Радонежского, были благочестивыми и милосердными людьми. Кирилл служил у ростовских князей. В конце жизни супруги приняли монашеский постриг в Покровском Хотьковом монастыре, где и скончались в один год.
Народные традиции и обычаи в Афанасьев день
Согласно народным поверьям, в ночь на Афанасия ведьмы слетаются на шабаш и особенно неистовствуют, поэтому крестьяне старались защитить себя и свои дома от их козней. Для этого приглашали знахарей, которые заговаривали печные трубы, рассыпали золу, обходили дома с молитвой.
В некоторых местностях на Афанасия начинали усиленно откармливать домашних гусей. Если в этот день была метель — ждали хорошего приплода птицы. Считалось, что Афанасьев день — середина зимы по расходу кормов для скота. Если к этому времени больше половины запасов оставалось, крестьянин мог спокойно ждать весны.
Что можно и нельзя делать в Афанасьев день
В Афанасьев день рекомендуется провести время дома в тишине и покое, помолиться, пообщаться с близкими. Желательно избегать ссор, криков, не употреблять бранных слов. Если кто-то приходит в гости — встречать их должен хозяин дома.
Не стоит в этот день затевать важные дела, далеко уезжать от дома. Предки верили, что 31 января лучше не играть свадьбу, не переезжать и даже не назначать первое свидание — это может привести к неудачам. Также считалось, что не стоит в этот день крестить мальчиков и делать операции.
Приметы на 31 января в Афанасьев день
По погоде на Афанасия судили о том, какой будет весна и лето:
- Метель и снегопад обещали раннюю весну, а ясная погода — позднюю.
- Оттепель предвещала дождливое лето и хороший урожай картофеля.
- Сильный ветер сулил затяжную и холодную весну.
- Безоблачный закат обещал усиление морозов.
- Вороны летают стаями — будет ещё холоднее.
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