Спортивные пермяки смогут вернуть часть подоходного налога

Сдавшим нормы ГТО жителям Пермского края вернут часть уплаченного подоходного налога. Максимальная сумма вычета составляет 18 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Перми.
«В регионах России, в том числе в Пермском крае, реализуются новые меры поддержки для прошедших испытания ГТО на знаки отличия. С 2025 года трудящиеся могут получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей за налоговый период», — сказано на сайте региональной мэрии.
Уточняется, что это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. На получение вычета могут претендовать пермяки, которые выполнили нормативы ГТО в первый раз, получили знак отличия и повторно сдали нормативы через год.
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