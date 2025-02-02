02 февраля 2025
01 февраля 2025

Спортивные пермяки смогут вернуть часть подоходного налога

Сдавшие норму ГТО пермяки могут вернуть 18 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть дохода сдавших ГТО пермяков освободят от уплаты НДФЛ
Часть дохода сдавших ГТО пермяков освободят от уплаты НДФЛ Фото:

Сдавшим нормы ГТО жителям Пермского края вернут часть уплаченного подоходного налога. Максимальная сумма вычета составляет 18 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Перми.

«В регионах России, в том числе в Пермском крае, реализуются новые меры поддержки для прошедших испытания ГТО на знаки отличия. С 2025 года трудящиеся могут получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей за налоговый период», — сказано на сайте региональной мэрии.

Уточняется, что это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. На получение вычета могут претендовать пермяки, которые выполнили нормативы ГТО в первый раз, получили знак отличия и повторно сдали нормативы через год.

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Сдавшим нормы ГТО жителям Пермского края вернут часть уплаченного подоходного налога. Максимальная сумма вычета составляет 18 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Перми. «В регионах России, в том числе в Пермском крае, реализуются новые меры поддержки для прошедших испытания ГТО на знаки отличия. С 2025 года трудящиеся могут получить налоговый вычет в 18 тысяч рублей за налоговый период», — сказано на сайте региональной мэрии. Уточняется, что это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. На получение вычета могут претендовать пермяки, которые выполнили нормативы ГТО в первый раз, получили знак отличия и повторно сдали нормативы через год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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