02 февраля 2025
01 февраля 2025

Двое пьяных пермяков избили девушку в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в одном из магазинов
Инцидент произошел в одном из магазинов Фото:

Двое пьяных мужчин повалили школьницу на пол и начали избивать ее в одном из магазинов Перми. В ситуацию вмешались посетители и сотрудники магазина, сообщает издание «Газета.ru».

«Причиной конфликта стало замечание девушки, говорят очевидцы. Она поторопила мужчин в очереди, когда те покупали пиво. МВД начало проверку», — пишет издание в своем telegram-канале.

Официальных комментариев по поводу инцидента не было. Корреспондент URA отправил запрос в региональное МВД. Ответ на момент публикации не поступил.

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Двое пьяных мужчин повалили школьницу на пол и начали избивать ее в одном из магазинов Перми. В ситуацию вмешались посетители и сотрудники магазина, сообщает издание «Газета.ru». «Причиной конфликта стало замечание девушки, говорят очевидцы. Она поторопила мужчин в очереди, когда те покупали пиво. МВД начало проверку», — пишет издание в своем telegram-канале. Официальных комментариев по поводу инцидента не было. Корреспондент URA отправил запрос в региональное МВД. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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