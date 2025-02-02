Двое пьяных пермяков избили девушку в магазине

Инцидент произошел в одном из магазинов
Двое пьяных мужчин повалили школьницу на пол и начали избивать ее в одном из магазинов Перми. В ситуацию вмешались посетители и сотрудники магазина, сообщает издание «Газета.ru».
«Причиной конфликта стало замечание девушки, говорят очевидцы. Она поторопила мужчин в очереди, когда те покупали пиво. МВД начало проверку», — пишет издание в своем telegram-канале.
Официальных комментариев по поводу инцидента не было. Корреспондент URA отправил запрос в региональное МВД. Ответ на момент публикации не поступил.
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