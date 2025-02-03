Пермские власти заключат договоры концессии по трем объектам в 2025 году

В планах заключение договора на строительство моста через Каму
Договоры концессии в 2025 году будут заключены на строительство поликлиники, больницы и третьего моста через Каму. Наименования объектов размещен на сайте правительства региона.
«В список вошли поликлиника в Кунгуре, ГБУЗ ПК „Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля“ и мостовой переход через Каму с подходами», — следует из распоряжения правительства. Документ был опубликован 29 января.
Напомним, третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Он будет протяженностью 11,95 км. Поликлиника в Кунгуре будет рассчитана на прием 350 пациентов в смену.
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