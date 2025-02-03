Пермские власти заключат договоры концессии по трем объектам в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В планах заключение договора на строительство моста через Каму
В планах заключение договора на строительство моста через Каму Фото:

Договоры концессии в 2025 году будут заключены на строительство поликлиники, больницы и третьего моста через Каму. Наименования объектов размещен на сайте правительства региона.

«В список вошли поликлиника в Кунгуре, ГБУЗ ПК „Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля“ и мостовой переход через Каму с подходами», — следует из распоряжения правительства. Документ был опубликован 29 января.

Напомним, третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Он будет протяженностью 11,95 км. Поликлиника в Кунгуре будет рассчитана на прием 350 пациентов в смену.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Договоры концессии в 2025 году будут заключены на строительство поликлиники, больницы и третьего моста через Каму. Наименования объектов размещен на сайте правительства региона. «В список вошли поликлиника в Кунгуре, ГБУЗ ПК „Городская клиническая больница №2 им. Ф. Х. Граля“ и мостовой переход через Каму с подходами», — следует из распоряжения правительства. Документ был опубликован 29 января. Напомним, третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Он будет протяженностью 11,95 км. Поликлиника в Кунгуре будет рассчитана на прием 350 пациентов в смену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...