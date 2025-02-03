В Перми снесли мини-рынок на Парковом

Павильоны мини-рынка демонтированы
Мини-рынок на ул. Пожарского в микрорайоне Парковый снесли. Павильоны уже демонтированы, в ближайшее время их вывезут.
«Сносить торговые павильоны начали еще осенью 2024 года. Сейчас стационарные павильоны демонтированы, скоро их будут вывозить», — сообщает 59.RU.
В будущем территория мини-рынка на ул. Пожарского будет благоустроена. Каким именно образом пока неизвестно.
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