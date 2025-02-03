В Перми снесли мини-рынок на Парковом

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Павильоны мини-рынка демонтированы
Павильоны мини-рынка демонтированы Фото:

Мини-рынок на ул. Пожарского в микрорайоне Парковый снесли. Павильоны уже демонтированы, в ближайшее время их вывезут.

«Сносить торговые павильоны начали еще осенью 2024 года. Сейчас стационарные павильоны демонтированы, скоро их будут вывозить», — сообщает 59.RU.

В будущем территория мини-рынка на ул. Пожарского будет благоустроена. Каким именно образом пока неизвестно.

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Мини-рынок на ул. Пожарского в микрорайоне Парковый снесли. Павильоны уже демонтированы, в ближайшее время их вывезут. «Сносить торговые павильоны начали еще осенью 2024 года. Сейчас стационарные павильоны демонтированы, скоро их будут вывозить», — сообщает 59.RU. В будущем территория мини-рынка на ул. Пожарского будет благоустроена. Каким именно образом пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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