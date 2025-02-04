Украинская медсестра Анастасия, которая пошла служить в ВСУ в 2022 году, оказалась в центре боевых действий из-за подделки документов, сделанной ее командованием. Об этом пишет издание Politico.
«К моменту моего прибытия у меня даже не было базовой военной подготовки. Мое бывшее командование подделало мои документы», — передает слова Анастасии издание. Автор материала добавляет, что эта ситуация отражает общую нехватку личного состава в ВСУ.
11 января командующий ВСУ Александр Сырский приказал перевести более пяти тысяч военнослужащих из ВВС в сухопутные войска, несмотря на опасения по поводу потери высококвалифицированных специалистов. Эта проблема вызывает обеспокоенность и в США, заключили в материале.
Февраль ожидается сложным для ВСУ, отмечал Сырский. Он подчеркивал, что ситуация трудная и основное внимание будет уделено обороне, особенно в Курской области. Сырский также объявил об объединении дивизий в крупные соединения и переходе на корпусную структуру, что является частью организационной реформы в ВСУ, передает RT.
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