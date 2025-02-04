04 февраля 2025

В Екатеринбурге заметили дипломата из Франции. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранца заметили в аэропорту Кольцово Фото:

В Екатеринбурге заметили мужчину, похожего на бывшего посла Франции в Азербайджане, временного поверенного в делах посольства Франции в России Захари Гросса. Очевидец снял на видео, как он садится в служебное авто возле аэропорта Кольцово. Кадры оказались в распоряжении URA.RU.

«Иностранец садился в машину с номером 007 и буквой D», — сказал очевидец. По словам источника URA.RU, согласно классификации, номер 007 принадлежит французской дипмиссии в РФ, а буква D означает дипломатический статус машины.

Официальных подтверждений тому, что в столицу Урала прибыл Гросс, пока нет. Послом Франции в Азербайджане он стал 24 сентября 2019 года, а завершил свою миссию в ноябре 2022-го.

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В Екатеринбурге заметили мужчину, похожего на бывшего посла Франции в Азербайджане, временного поверенного в делах посольства Франции в России Захари Гросса. Очевидец снял на видео, как он садится в служебное авто возле аэропорта Кольцово. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Иностранец садился в машину с номером 007 и буквой D», — сказал очевидец. По словам источника URA.RU, согласно классификации, номер 007 принадлежит французской дипмиссии в РФ, а буква D означает дипломатический статус машины. Официальных подтверждений тому, что в столицу Урала прибыл Гросс, пока нет. Послом Франции в Азербайджане он стал 24 сентября 2019 года, а завершил свою миссию в ноябре 2022-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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