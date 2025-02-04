В Екатеринбурге заметили дипломата из Франции. Видео

04 февраля 2025 в 22:54 Размер текста - 17 +

Иностранца заметили в аэропорту Кольцово Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге заметили мужчину, похожего на бывшего посла Франции в Азербайджане, временного поверенного в делах посольства Франции в России Захари Гросса. Очевидец снял на видео, как он садится в служебное авто возле аэропорта Кольцово. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Иностранец садился в машину с номером 007 и буквой D», — сказал очевидец. По словам источника URA.RU, согласно классификации, номер 007 принадлежит французской дипмиссии в РФ, а буква D означает дипломатический статус машины. Официальных подтверждений тому, что в столицу Урала прибыл Гросс, пока нет. Послом Франции в Азербайджане он стал 24 сентября 2019 года, а завершил свою миссию в ноябре 2022-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заметили мужчину, похожего на бывшего посла Франции в Азербайджане, временного поверенного в делах посольства Франции в России Захари Гросса. Очевидец снял на видео, как он садится в служебное авто возле аэропорта Кольцово. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Иностранец садился в машину с номером 007 и буквой D», — сказал очевидец. По словам источника URA.RU, согласно классификации, номер 007 принадлежит французской дипмиссии в РФ, а буква D означает дипломатический статус машины. Официальных подтверждений тому, что в столицу Урала прибыл Гросс, пока нет. Послом Франции в Азербайджане он стал 24 сентября 2019 года, а завершил свою миссию в ноябре 2022-го.