«Единая Россия», Центр беспилотных систем и ПСБ запустили маркетплейс с комплектующими для БПЛА

«Единая Россия» и банк ПСБ запустили военный маркетплейс для армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Военные смогут покупать комплектующие для БПЛА в зоне СВО
Военные смогут покупать комплектующие для БПЛА в зоне СВО Фото:

«Единая Россия», Центр беспилотных систем и банк ПСБ запустили маркетплейс, в котором военнослужащие смогут покупать комплектующие для изготовления БПЛА прямо в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте партии.

«Мы сделали „военный маркетплейс“ совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и „положить в корзину“ необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть всё, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов», сказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Единая Россия» с самого первого дня спецоперации на Украине оказывает активную поддержку военным ВС РФ. За все время с начала военной операции представители партии собрали более 13,5 миллиарда рублей на помощь солдатам. Всего на территорию ЛДНР и в другие области доставили более 131 тысячи тонн гуманитарного груза.

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«Единая Россия», Центр беспилотных систем и банк ПСБ запустили маркетплейс, в котором военнослужащие смогут покупать комплектующие для изготовления БПЛА прямо в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте партии. «Мы сделали „военный маркетплейс“ совместно с банком ПСБ, в нем достаточно просто авторизоваться  военному: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и „положить в корзину“ необходимые комплектующие. Винты, рама, движки, система связи и так далее, то есть всё, что необходимо — как для конструктора, чтобы собрать аппарат. Сегодня мы запускаем систему после тестов», — сказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. «Единая Россия» с самого первого дня спецоперации на Украине оказывает активную поддержку военным ВС РФ. За все время с начала военной операции представители партии собрали более 13,5 миллиарда рублей на помощь солдатам. Всего на территорию ЛДНР и в другие области доставили более 131 тысячи тонн гуманитарного груза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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