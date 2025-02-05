Дания усилит контроль за танкерами с нефтью из России

Датское морское управление объявило об ужесточении контроля за судами, стоящими на якоре вблизи порта Скаген и перевозящими российскую нефть. Новые меры направлены на усиление безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, особенно в контексте увеличения числа старых танкеров, перевозящих нефть через Датские проливы.
«Датское морское управление усиливает меры по обеспечению того, чтобы танкеры, находящиеся в порту Скаген-Ред, соблюдали правила безопасности на море, защиты окружающей среды и защиты моряков», — говорится в заявлении на сайте морского управления скандинавской страны. Как следует из заявления, усилия по ужесточению контроля вызваны необходимостью реагирования на «активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы.
Усиленный контроль будет ориентирован на танкеры, поскольку они представляют особый риск для безопасности и окружающей среды. Помимо проверок судов вблизи порта Скаген, датские власти планируют проводить государственный портовый контроль для судов, которые не могут считаться совершающими мирный проход. В морском управлении подчеркнули, что танкеры имеют «особенно высокий профиль риска», что делает их приоритетными объектами для проведения проверок.
Еще в ноябре 2023 года Дания объявила о возможной блокировке российских танкеров. Согласно информации, опубликованной в Financial Times и основанной на данных от представителя Европейского Союза, стране было поручено проводить инспекции и, при необходимости, блокировать танкеры, перевозящие российскую нефть через ее территориальные воды. Это мера направлена на поддержание установленного ЕС ценового потолка на российскую нефть.
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