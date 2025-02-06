Челябинские яблоки сохранились рекордный срок до февраля

Выращенные в Челябинской области яблоки удалось сохранить в 2025 году на рекордный срок до февраля. Как URA.RU рассказала управляющая «Григорьевскими садами» из Каслинского района Ольга Сегаль, продолжительный срок хранения увеличивает маржинальность продукции, которую зимой можно продать в три раза дороже.
«Мы приложили значительные усилия, чтобы вырастить яблоко, которое хранится до весны. И это не предел. В 2025 году нам удалось сберечь урожай на рекордно долгий срок до февраля. Раньше продукции к этому месяцу не оставалось. В общем-то ее можно распродать и осенью. Но тогда она уходит по цене от 42 рублей за килограмм, а сейчас — по 135-145 рублей», — рассказала URA.RU Сегаль.
«Григорьевские сады», образовавшись в 2015 году, развивались поэтапно. В первый год ставили задачу просто вырастить яблоки. Урожай тогда составил порядка двух тонн. Затем стали применять интенсивные технологии со шпалерами, плотной высадкой и капельным поливом. На следующей стадии добились, чтобы яблоки появились в крупных торговых сетях, что произошло в 2022 году. Стали менять сорта, чтобы обеспечить качество продукции. Используют яблоки алтайской, свердловской и челябинской селекции. Отсутствие химической обработки и натуральные органические удобрения обеспечили плодам аромат.
По всей области наблюдается нехватка плодохранилищ. Приходится арендовать дефицитные площади в Челябинске. Сегаль отметила URA.RU, что это ежемесячно прибавляет к цене яблока по 7-10 рублей с килограмма. Другой трудностью является отсутствие исследований, связанных с лежкостью уральских сортов. Также нет техрегламента по обеспечению хранения. Если по южным сортам известно, при каких баллах яблоки собирать и каких условиях хранить, то по уральским сортам такие данные отсутствуют. Поэтому в Каслинском районе действуют на основе собственного опыта путем проб и ошибок.
В 2023 году хозяйство собрало на своих полях 754 плодово-ягодной продукции. В 2024 году, несмотря на возвратные заморозки, сняли 800 тонн — урожайность выросла. К настоящему моменту последняя партия яблок отправилась в челябинские магазины.
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