В Чебаркуле объявили конкурс на пост мэра

Депутаты горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) объявили конкурс на пост мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.
«Конкурс состоится 5 марта. Документы на конкурс будут приниматься от кандидатов с 8 по 15 февраля», — сообщили в собрании.
Досрочную отставку прежнего мэра Светланы Виноградовой депутаты приняли 5 февраля. Она объяснила свой уход предложением о новой работе в Челябинске.
Исполняющим обязанности главы Чебаркуля временно назначен новый заместитель главы по общим вопросам Михаил Панарин. По информации URA.RU, он примет участие в конкурсе и имеет все шансы на то, чтобы из временного стать постоянным мэром Чебаркуля.
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