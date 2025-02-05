05 февраля 2025

В Чебаркуле объявили конкурс на пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлане Виноградовой предложили работу в Челябинске
Светлане Виноградовой предложили работу в Челябинске Фото:

Депутаты горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) объявили конкурс на пост мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.

«Конкурс состоится 5 марта. Документы на конкурс будут приниматься от кандидатов с 8 по 15 февраля», — сообщили в собрании.

Досрочную отставку прежнего мэра Светланы Виноградовой депутаты приняли 5 февраля. Она объяснила свой уход предложением о новой работе в Челябинске.

Исполняющим обязанности главы Чебаркуля временно назначен новый заместитель главы по общим вопросам Михаил Панарин. По информации URA.RU, он примет участие в конкурсе и имеет все шансы на то, чтобы из временного стать постоянным мэром Чебаркуля.

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Депутаты горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) объявили конкурс на пост мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Конкурс состоится 5 марта. Документы на конкурс будут приниматься от кандидатов с 8 по 15 февраля», — сообщили в собрании. Досрочную отставку прежнего мэра Светланы Виноградовой депутаты приняли 5 февраля. Она объяснила свой уход предложением о новой работе в Челябинске. Исполняющим обязанности главы Чебаркуля временно назначен новый заместитель главы по общим вопросам Михаил Панарин. По информации URA.RU, он примет участие в конкурсе и имеет все шансы на то, чтобы из временного стать постоянным мэром Чебаркуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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