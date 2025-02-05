В ХМАО сотрудник сотового оператора попался на сливе телефонных переговоров

В Пыть-Яхе (ХМАО) специалист офиса продаж одного из операторов мобильной связи сливал своему знакомому телефонные переговоры абонентов. За это ему грозит уголовная ответственность по двум статьям, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Обвиняемый, работая специалистом офиса продаж одного из операторов мобильной связи, используя доступ к информации, по просьбе знакомого незаконно передал ему данные о телефонных соединениях абонентов», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвинительное заключение утвердила городская прокуратура.
Дело направлено в суд. 21-летнему югорчанину грозит уголовная ответственность за нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к компьютерной информации.
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