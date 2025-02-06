Бастрыкин затребовал доклад из-за нападения собаки на челябинского школьника

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на школьника в Челябинской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В СМИ сообщалось, что бездомная собака напала на 13-летнего мальчика вблизи образовательного учреждения в поселке Горняк Копейского городского округа. Подростку были причинены телесные повреждения. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).», — говорится в сообщении информцентра СК РФ в telegram-канале.
В СКР отмечают, что жители поселка Железнодорожном указанного муниципального образования также жалуются, что из-за стаи агрессивных животных опасаются за свою безопасность. Несмотря на изложенное, должных мер реагирования со стороны уполномоченных служб не принимается.
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