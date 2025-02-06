Трое подростков устроили погром в торговом центре (ТЦ) на улице Сутягина в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).
«Поздним вечером 6 февраля трое малолетних правонарушителей разбили дверь одного из магазинов в торговом комплексе на улице Сутягина. Внутри они устроили настоящий погром», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» в официальной группе «ВКонтакте».
На рольставнях были установлены охранные датчики, на вызов незамедлительно приехали сотрудники ЧОПа. Трех нарушителей задержали и передали полицейским.
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