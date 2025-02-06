06 февраля 2025

Подростки устроили погром в торговом комплексе в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки разбили двери магазина (архивное фото)
Подростки разбили двери магазина (архивное фото) Фото:

Трое подростков устроили погром в торговом центре (ТЦ) на улице Сутягина в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП). 

«Поздним вечером 6 февраля трое малолетних правонарушителей разбили дверь одного из магазинов в торговом комплексе на улице Сутягина. Внутри они устроили настоящий погром», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» в официальной группе «ВКонтакте». 

На рольставнях были установлены охранные датчики, на вызов незамедлительно приехали сотрудники ЧОПа. Трех нарушителей задержали и передали полицейским. 

Подростки разбили дверь торгового павильона
Подростки разбили дверь торгового павильона
Фото:
Подростки утроили погром внутри
Подростки утроили погром внутри
Фото:

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Трое подростков устроили погром в торговом центре (ТЦ) на улице Сутягина в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП).  «Поздним вечером 6 февраля трое малолетних правонарушителей разбили дверь одного из магазинов в торговом комплексе на улице Сутягина. Внутри они устроили настоящий погром», — сообщила пресс-служба ЧОП «Варяг» в официальной группе «ВКонтакте».  На рольставнях были установлены охранные датчики, на вызов незамедлительно приехали сотрудники ЧОПа. Трех нарушителей задержали и передали полицейским. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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