Выбитый автомат в троллейбусе мог стать причиной пожара (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 7 февраля в районе Уралмаша вспыхнул 38-й троллейбус с пассажирами. Об этом рассказал очевидец.
«На Уралмаше загорелся троллейбус 38-го маршрута. Причина — был выбит автомат», — передает telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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