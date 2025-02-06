06 февраля 2025

На Уралмаше огонь охватил троллейбус с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, троллейбус, снег на дороге
Выбитый автомат в троллейбусе мог стать причиной пожара (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 7 февраля в районе Уралмаша вспыхнул 38-й троллейбус с пассажирами. Об этом рассказал очевидец.

«На Уралмаше загорелся троллейбус 38-го маршрута. Причина — был выбит автомат», — передает telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге утром 7 февраля в районе Уралмаша вспыхнул 38-й троллейбус с пассажирами. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше загорелся троллейбус 38-го маршрута. Причина — был выбит автомат», — передает telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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