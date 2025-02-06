Происшествия Пожары На Уралмаше огонь охватил троллейбус с пассажирами. Фото 07 февраля 2025 в 12:01 Размер текста - 17 + Выбитый автомат в троллейбусе мог стать причиной пожара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 7 февраля в районе Уралмаша вспыхнул 38-й троллейбус с пассажирами. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше загорелся троллейбус 38-го маршрута. Причина — был выбит автомат», — передает telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 7 февраля в районе Уралмаша вспыхнул 38-й троллейбус с пассажирами. Об этом рассказал очевидец. «На Уралмаше загорелся троллейбус 38-го маршрута. Причина — был выбит автомат», — передает telegram-канал «Транспортные новости ЕКБ» слова собеседника. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям