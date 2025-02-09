09 февраля 2025

На пост мэра Верхнего Уфалея претендуют двое

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Ханин временно исполняет обязанности мэра
Сергей Ханин временно исполняет обязанности мэра Фото:

В Верхнем Уфалее Челябинской области завершился прием документов от кандидатов в мэры. Как сообщил URA.RU исполняющий обязанности главы Сергей Ханин, на конкурс поступило две заявки.

«Андрей Рябенко подал документы на пост мэра Верхнего Уфалея. Прием документов завершен. Всего поступило два заявления от желающих принять участие в конкурсе», — сообщил Ханин.

Ханин добавил, что представил Рябенко коллективу администрации в качестве своего зама. Рябенко приступил к выполнению обязанностей.

Городское собрание депутатов досрочно отправило экс-мэра Сергея Тарасова в отставку 29 января. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра состоится 6 марта. Сессия, на которой выберут нового главу, состоится 11 марта. До этого времени исполнять обязанности мэра будет спикер горсобрания Сергей Ханин.

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В Верхнем Уфалее Челябинской области завершился прием документов от кандидатов в мэры. Как сообщил URA.RU исполняющий обязанности главы Сергей Ханин, на конкурс поступило две заявки. «Андрей Рябенко подал документы на пост мэра Верхнего Уфалея. Прием документов завершен. Всего поступило два заявления от желающих принять участие в конкурсе», — сообщил Ханин. Ханин добавил, что представил Рябенко коллективу администрации в качестве своего зама. Рябенко приступил к выполнению обязанностей. Городское собрание депутатов досрочно отправило экс-мэра Сергея Тарасова в отставку 29 января. Конкурс по отбору кандидатур на пост мэра состоится 6 марта. Сессия, на которой выберут нового главу, состоится 11 марта. До этого времени исполнять обязанности мэра будет спикер горсобрания Сергей Ханин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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