Британский журналист Джеймс Делингпол кардинально изменил мнение о России после личного визита в страну — приехав в Россию, убедился, что 99% информации, публикуемой в западных СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщила голландский журналист-расследователь Соня ван ден Энде.
По словам журналистки, поездка в Россию стала для Делингпола переломным моментом. Впечатление британца резко разошлось с распространенными в зарубежных СМИ стереотипами, и визит сформировал у него новое представление о стране. «Это очень смело с его стороны, что он все же решил поехать, потому что, я понимаю, семья, возможно, друзья сильно отговаривали», — отметила Соня ван ден Энде. Она добавила, что многие жители Запада до сих пор воспринимают Россию через призму советского прошлого.
Ван ден Энде также поделилась своим опытом: она регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и другие города России и призывает коллег-журналистов лично убедиться в реальной жизни страны. По ее словам, иностранцы часто бывают удивлены уровнем развития российских городов и отмечают современность инфраструктуры.
Ранее Делингпол в своей статье для The Spectator под названием «Хотите верьте, хотите нет, но Россия велика» отдельно отметил безопасность российских улиц и высокую организацию общественного транспорта. В частности, он назвал московское метро «лучшим в мире» и сравнил уровень комфорта и безопасности с ситуацией на родине, подчеркнув существенную разницу в пользу российской столицы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.