Андрей Рябенко, который претендует на пост главы Верхнего Уфалея (Челябинская область) начал на своих страницах в соцсетях выкладывать свои фотографии на фоне видов этого города. В комментариях жители города приветствуют назначение и делятся с Рябенко предложениями, в том числе зовут посетить столовую для бедных.
«Приглашаем вас посетить и нашу церковь „Свет Евангелия“. Будем рады вас видеть. А еще при поддержке благотворительной организации у нас там социальная столовая, кормим всех нуждающихся. Добро пожаловать!» — обращается в Рябенко одна из подписчиц (на фото — Рябенко на фоне местного Храма Рождества Пресвятой Богородицы).
На другой фотографии — будущий мэр на фоне обшарпанной стелы на въезде в город. «Театр начинается с вешалки, а город с въезда. Видимо впереди много работы», — гласит подпись под фото.
Комментарии с пожеланиями успехов на новой работе Рябенко оставляют как жители Верхнего Уфалея, так и коллеги, знакомые с ним по предыдущей работе. Так, теплые пожелания высказали вице-спикер заксобрания региона Андрей Шмидт, глава Коркино, работавший с Рябенко в администрации Ленинского района Александр Орел, председатель молодежной палаты при гордуме Челябинска Виктор Фройденбергер, журналист Владислав Писанов и другие.
«Рябенко сам охарактеризовал свою будущую деятельность в подписи под фотографией — „впереди много работы“. Понятно, с каким настроением приехал в Верхний Уфалей новый менеджер. Работы действительно предстоит много, потому что город является „горячей точкой“, особенно с точки зрения ЖКХ. Рябенко оттачивал свои навыки как коммунальщик в Ленинском районе Челябинска.
Множество обращений, которые сразу начали поступать к Рябенко, говорят о том, что жители города истосковались по прямому, непосредственному общению с властью. Рябенко имеет отличные коммуникативные навыки, и сложностей в общении с населением у него не возникнет.
Сложности могут возникнуть разве что с местными элитами, особенно в сфере ЖКХ. Он профессионал в этой сфере, и навесить, что называется, «лапши на уши» ему не получится.
За Рябенко стоит ресурс команды губернатора. В его лице мы видим «губернаторский десант», и такая спецоперация должна быть обречена на успех, потому что от этого зависит не только личная репутация Рябенко, но и репутация губернатора», — прокомментировал URA.RU директор бюро политконсалтинга и медиа-коммуникаций «Парадигма» Александр Юрин.
Рябенко 10 февраля временный мэр Сергей Ханин представил коллективу администрации как своего зама. Ханин сообщил URA.RU, что Рябенко подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.
Кресло главы города освободилось 29 января, когда местные депутаты приняли отставку прежнего мэра Сергея Тарасова. В этот же день они назначили проведение конкурса на пост градоначальника. Конкурс состоится 6 марта. На него заявились два кандидата.
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