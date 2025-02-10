Определен подрядчик на реконструкцию станции метро «Парк Победы» в Петербурге

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В ходе реконструкции будет снесен и заново построен вестибюль станции «Парк Победы»
В ходе реконструкции будет снесен и заново построен вестибюль станции «Парк Победы» Фото:

Закупочная комиссия приняла решение о заключении контракта на реконструкцию станции метро «Парк Победы». Избранным подрядчиком стала компания «Эн-Системс», ранее занимавшаяся работами на станции «Технологический институт».

«Протокол опубликован 10 февраля. Всего в конкурсе участвовали две компании, однако заявку одной из них сочли не соответствующей требованиям. В итоге осталось только предложение „Эн-Системс“», — поделилась «Фонтанка». «Эн-Системс» не новичок в работе с Петербургским метрополитеном. Компания имеет опыт реконструкции таких значимых объектов, как станция «Технологический институт», а также занималась проектом автобусного парка №7 и разработкой парка для электробусов в Ржевке.

Ценовое предложение «Эн-Системс» составило 3,258 млрд рублей, что соответствует стартовой стоимости конкурса. Согласно планам, в ходе реконструкции будет снесен и заново построен вестибюль станции «Парк Победы». Завершение всех работ запланировано на 2027 год. В период реконструкции изменений в маршрутах наземного транспорта не предвидится.

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Закупочная комиссия приняла решение о заключении контракта на реконструкцию станции метро «Парк Победы». Избранным подрядчиком стала компания «Эн-Системс», ранее занимавшаяся работами на станции «Технологический институт». «Протокол опубликован 10 февраля. Всего в конкурсе участвовали две компании, однако заявку одной из них сочли не соответствующей требованиям. В итоге осталось только предложение „Эн-Системс“», — поделилась «Фонтанка». «Эн-Системс» не новичок в работе с Петербургским метрополитеном. Компания имеет опыт реконструкции таких значимых объектов, как станция «Технологический институт», а также занималась проектом автобусного парка №7 и разработкой парка для электробусов в Ржевке. Ценовое предложение «Эн-Системс» составило 3,258 млрд рублей, что соответствует стартовой стоимости конкурса. Согласно планам, в ходе реконструкции будет снесен и заново построен вестибюль станции «Парк Победы». Завершение всех работ запланировано на 2027 год. В период реконструкции изменений в маршрутах наземного транспорта не предвидится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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