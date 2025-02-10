Определен подрядчик на реконструкцию станции метро «Парк Победы» в Петербурге

Закупочная комиссия приняла решение о заключении контракта на реконструкцию станции метро «Парк Победы». Избранным подрядчиком стала компания «Эн-Системс», ранее занимавшаяся работами на станции «Технологический институт».
«Протокол опубликован 10 февраля. Всего в конкурсе участвовали две компании, однако заявку одной из них сочли не соответствующей требованиям. В итоге осталось только предложение „Эн-Системс“», — поделилась «Фонтанка». «Эн-Системс» не новичок в работе с Петербургским метрополитеном. Компания имеет опыт реконструкции таких значимых объектов, как станция «Технологический институт», а также занималась проектом автобусного парка №7 и разработкой парка для электробусов в Ржевке.
Ценовое предложение «Эн-Системс» составило 3,258 млрд рублей, что соответствует стартовой стоимости конкурса. Согласно планам, в ходе реконструкции будет снесен и заново построен вестибюль станции «Парк Победы». Завершение всех работ запланировано на 2027 год. В период реконструкции изменений в маршрутах наземного транспорта не предвидится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.