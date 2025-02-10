В Челябинской области 824 класса перевели на дистант из-за ОРВИ

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Из-за заболеваемости дистанционно получают знания 8142 ребенка
Из-за заболеваемости дистанционно получают знания 8142 ребенка Фото:

В Челябинской области на дистант из-за ОРВИ и гриппа перевели 824 класса, еще 46 классов закрыты на карантин. Полностью из-за заболеваемости закрыты четыре школы, сообщил замминистра образования Антон Туманов, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодняшний день на карантин закрыты четыре школы: две в Аргаяшском районе, по одной в Саткинском и Чебаркульском. В 137 школах области 824 класса или 8142 ребенка отправлены на дистант. В общей картине это 5,9% от общего количества обучающихся в Челябинской области», — заявил Туманов на пресс-конференции.

Туманов добавил, что после 7 февраля все школы получили указание усилить профилактику. В учреждениях регулярно проводятся проветривание помещений и дезинфекция. Родителям и ученикам дают советы по профилактике заболеваний.

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В Челябинской области на дистант из-за ОРВИ и гриппа перевели 824 класса, еще 46 классов закрыты на карантин. Полностью из-за заболеваемости закрыты четыре школы, сообщил замминистра образования Антон Туманов, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний день на карантин закрыты четыре школы: две в Аргаяшском районе, по одной в Саткинском и Чебаркульском. В 137 школах области 824 класса или 8142 ребенка отправлены на дистант. В общей картине это 5,9% от общего количества обучающихся в Челябинской области», — заявил Туманов на пресс-конференции. Туманов добавил, что после 7 февраля все школы получили указание усилить профилактику. В учреждениях регулярно проводятся проветривание помещений и дезинфекция. Родителям и ученикам дают советы по профилактике заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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