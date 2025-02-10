10 февраля 2025

В Березниках скончался экс-глава инфекционного отделения горбольницы Фридман

© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти врача сообщили близкие врача
О смерти врача сообщили близкие врача Фото:

В Прикамье умер бывший руководитель инфекционного отделения березниковской городской больницы №1 Владислав Фридман. Этому предшествовала продолжительная болезнь, объяснила семя врача.

«После тяжелой продолжительной болезни 9 февраля 2025 года скончался бывший заведующий инфекционным отделением городской больницы №1 Владислав Фридман. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного березниковского врача», — на слова родственников ссылается пресс-служба краевой больницы имени Вагнера. Пост размешен в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Владислав Генрихович родился 31 июля 1954 года. В 1977-ом — он окончил лечебный факультет пермского медицинского института. Фридман руководил инфекционным отделением с 1984 по 1998 годы. Его общий трудовой стаж в больнице — 39 лет.

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В Прикамье умер бывший руководитель инфекционного отделения березниковской городской больницы №1 Владислав Фридман. Этому предшествовала продолжительная болезнь, объяснила семя врача. «После тяжелой продолжительной болезни 9 февраля 2025 года скончался бывший заведующий инфекционным отделением городской больницы №1 Владислав Фридман. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного березниковского врача», — на слова родственников ссылается пресс-служба краевой больницы имени Вагнера. Пост размешен в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». Владислав Генрихович родился 31 июля 1954 года. В 1977-ом — он окончил лечебный факультет пермского медицинского института. Фридман руководил инфекционным отделением с 1984 по 1998 годы. Его общий трудовой стаж в больнице — 39 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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