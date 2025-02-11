Трамп заявил о долге Украины перед США на 500 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить Соединенным Штатам редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов. Это, по утверждению Трампа, является компенсацией за военную помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву. По его словам, необходимо обеспечить безопасность американских инвестиций.
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украине]», — заявил Трамп в интервью Брету Байеру для телеканала Fox News. Президент США подчеркнул ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа.
Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею взаимной сделки с Соединенными Штатами, которая включает обмен ресурсами на гарантии безопасности. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за нее», — сказал он агентству Reuters.
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