Трамп заявил о долге Украины перед США на 500 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За помощь Украине Трамп просит у нее редкоземельные минералы
За помощь Украине Трамп просит у нее редкоземельные минералы Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить Соединенным Штатам редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов. Это, по утверждению Трампа, является компенсацией за военную помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву. По его словам, необходимо обеспечить безопасность американских инвестиций.

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украине]», — заявил Трамп в интервью Брету Байеру для телеканала Fox News. Президент США подчеркнул ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа.

Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею взаимной сделки с Соединенными Штатами, которая включает обмен ресурсами на гарантии безопасности. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за нее», — сказал он агентству Reuters.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить Соединенным Штатам редкоземельные минералы на сумму полтриллиона долларов. Это, по утверждению Трампа, является компенсацией за военную помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву. По его словам, необходимо обеспечить безопасность американских инвестиций. «Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов [на Украине]», — заявил Трамп в интервью Брету Байеру для телеканала Fox News. Президент США подчеркнул ценность украинских земель с точки зрения редкоземельных минералов, а также их потенциал в области нефти и газа. Несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею взаимной сделки с Соединенными Штатами, которая включает обмен ресурсами на гарантии безопасности. «Если мы говорим о сделке, то давайте заключать сделку, мы только за нее», — сказал он агентству Reuters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...