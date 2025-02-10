Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Масьянову. Он ушел на фронт 18-летним добровольцем.
«По поручению президента в Челябинской области началось награждение наших ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Одним из первых вручил награду Василию Захаровичу Масьянову. Недавно ему исполнилось сто лет!» — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Масьянов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в Японии, а затем долгое время трудился. В свои годы он сохранил активность и жизнелюбие.
Губернатор отметил, что с каждым годом уменьшается количество живых свидетелей той войны, каждый ветеран находится на особом счету. В юбилейный год Победы всем им будет уделено особое внимание, каждый получит юбилейные медали, а также выплаты из бюджетов страны и региона.
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