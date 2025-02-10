Челябинский губернатор Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану ВОВ. Фото, видео

11 февраля 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер вручил ветерану войны медаль Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Масьянову. Он ушел на фронт 18-летним добровольцем. «По поручению президента в Челябинской области началось награждение наших ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Одним из первых вручил награду Василию Захаровичу Масьянову. Недавно ему исполнилось сто лет!» — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Масьянов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в Японии, а затем долгое время трудился. В свои годы он сохранил активность и жизнелюбие. Губернатор отметил, что с каждым годом уменьшается количество живых свидетелей той войны, каждый ветеран находится на особом счету. В юбилейный год Победы всем им будет уделено особое внимание, каждый получит юбилейные медали, а также выплаты из бюджетов страны и региона. Губернатор вручил ветерану юбилейную медаль Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Ветерану ВОВ исполнилось сто лет Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Масьянову. Он ушел на фронт 18-летним добровольцем. «По поручению президента в Челябинской области началось награждение наших ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Одним из первых вручил награду Василию Захаровичу Масьянову. Недавно ему исполнилось сто лет!» — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Масьянов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в Японии, а затем долгое время трудился. В свои годы он сохранил активность и жизнелюбие. Губернатор отметил, что с каждым годом уменьшается количество живых свидетелей той войны, каждый ветеран находится на особом счету. В юбилейный год Победы всем им будет уделено особое внимание, каждый получит юбилейные медали, а также выплаты из бюджетов страны и региона.