10 февраля 2025

Челябинский губернатор Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану ВОВ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и ветеран
Алексей Текслер вручил ветерану войны медаль Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Масьянову. Он ушел на фронт 18-летним добровольцем.

«По поручению президента в Челябинской области началось награждение наших ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Одним из первых вручил награду Василию Захаровичу Масьянову. Недавно ему исполнилось сто лет!» — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Масьянов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в Японии, а затем долгое время трудился. В свои годы он сохранил активность и жизнелюбие.

Губернатор отметил, что с каждым годом уменьшается количество живых свидетелей той войны, каждый ветеран находится на особом счету. В юбилейный год Победы всем им будет уделено особое внимание, каждый получит юбилейные медали, а также выплаты из бюджетов страны и региона.

Алексей Текслер и ветеран
Губернатор вручил ветерану юбилейную медаль
Фото:
Алексей Текслер и ветеран
Ветерану ВОВ исполнилось сто лет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медаль 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Масьянову. Он ушел на фронт 18-летним добровольцем. «По поручению президента в Челябинской области началось награждение наших ветеранов юбилейными медалями ко Дню Победы. Одним из первых вручил награду Василию Захаровичу Масьянову. Недавно ему исполнилось сто лет!» — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Масьянов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в Японии, а затем долгое время трудился. В свои годы он сохранил активность и жизнелюбие. Губернатор отметил, что с каждым годом уменьшается количество живых свидетелей той войны, каждый ветеран находится на особом счету. В юбилейный год Победы всем им будет уделено особое внимание, каждый получит юбилейные медали, а также выплаты из бюджетов страны и региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...