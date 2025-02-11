Суд арестовал активы экс-директора обанкроченного «Челябметростроя»

Арбитражный суд Челябинской области арестовал активы бывшего директора «Челябметростроя» Дениса Агеева. Как следует из материалов дела, арбитраж удовлетворил апелляционную жалобу конкурсного управляющего Алексея Пархоменко.
«Определение Арбитражного суда Челябинской области отменить, апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО „Челябметрострой“ Пархоменко — удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства Агеева Дениса Валерьевича», — отмечено в определении суда.
Суд арестовал имущество стоимостью 936,5 тысячи рублей. Обеспечительные меры потребовались в ожидании решения в рамках другого процесса, в котором Пархоменко пытается доказать причинение Агеевым убытков обществу.
Отказывая в требованиях конкурсного управляющего в декабре 2024 года, челябинский суд счел, что убедительных доказательств затруднений со взысканием с Агеева убытков не приведено. Судья Елена Сысайлова не увидела подтверждений того, что экс-глава компании пытается скрыть имущество.
Теперь арест наложен. Он дополнит другие обеспечительные меры, которые приняты на сумму 8,78 млн рублей. Как предположил Пархоменко, Агеев своей деятельностью нанес убытки, выплатив излишние суммы дивидендов акционерам и вознаграждения ряду бывших сотрудников.
Летом 2022 года по инициативе УФСБ правоохранительные органы начали уголовное дело, в котором фигурантом мог оказаться Агеев. Следователи подозревали его в укрытии денежных средств в конце 2021 года, предназначенных для уплаты налогов и сборов.
Компания «Челябметрострой» основана в 2000 году. Предприятие занималось обслуживанием и строительством подземных конструкций. Фирма признана банкротом в январе 2023 года.
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