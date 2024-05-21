Фирма экс-директора вернет челябинскому метрострою 25 млн рублей

Московская «Инвестиционная транспортно-строительная компания» («ИТСК») возглавлявшего АО «Челябметрострой» Андрея Агеева вернет бывшему подрядчику подземных работ в Челябинске 25,4 млн рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, долг сложился из полученных дивидендов.
«Решением Арбитражного суда Челябинской области от 5 июня 2023 года исковые требования удовлетворены частично: признаны недействительными сделки по выплате дивидендов. Применены последствия недействительной сделки в виде взыскания с ответчика в пользу истца данных денежных средств», — отмечено в документах суда.
По инициативе временного управляющего АО "Челябметрострой" Алексея Пархоменко оспаривались две выплаты по 4,5 млн и 20,9 млн рублей. Первый транш прошел после решения общего собрания акционеров, состоявшегося в октябре 2019 года. Второй платеж основан на решении от апреля 2020 года. Челябинский арбитраж постановил вернуть крупнейшую сумму, Арбитражный суд Уральского округа затем добавил меньшую, направив дело в суд первой инстанции. С направлением Агеев не согласился и подал кассацию в Верховный Суд РФ. В требованиях Агееву в мае было отказано. Основанием стало то, что для рассмотрения вопроса о выплате 4,5 млн необходимо изучить финансовое состояние «Челябметрострой», что надлежащим образом сделано не было.
Истец в суде доказывал, что единственный акционер, компания «ИТСК», получил дивиденды от общества, которое испытало в 2020 году финансовые трудности. Перечисленные суммы ухудшили и без того тяжелое положение, увеличив задолженность. Юристы «ИТСК» с доводами не согласились, отметив, что компания признаков ухудшения ситуации не демонстрировала. Сам Агеев отметил, что закон предусматривает основания для отказа в выплатах, но не возврат уже перечисленного.
Суд указал на то, что задолженность перед налоговиками в сумме 5,1 млн рублей возникла лишь в мае 2021 года. Когда принимали решение выплатить 4,5 млн рублей промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, чистая прибыль «Челябметростроя» составляла 34,8 млн рублей. Основанием для признания траншей незаконными стало то, что решение о них принимал неправомерно действовавший совет директоров. Орган был определен решениями директора «ИТСК» Алексея Иванова, который не обладал такими компетенциями в силу ничтожности своего избрания.
Властям компания принадлежала до начала 2000-х годов, затем перешла в частное владение. Суд отметил, что в спорный период с октября 2019 по март 2021 годов «ИТСК» являлась единоличным держателем всех акций АО «Челябметрострой». Фактически метростроители выступали дочерней компаний ответчика. Агеев возглавлял метрострой с июня 2010 года до августа 2014 года. Банкротом компания признана в январе 2023 года.
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